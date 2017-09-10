Eski Donanma Komutanlığı personelinin yargılanmasına başlanıyor

KOCAELİ (AA) - METİN GİRGİN - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 57'si tutuklu, 13'ü firari 92 sanığın yargılanmasına yarın başlanacak.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı ve bağlı birimlerdeki eylemlere ilişkin hazırlanan, Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 852 sayfalık iddianame kapsamında sanıklar yarın ilk kez Kandıra Cezaevi Yerleşkesinde yeni yaptırılan duruşma salonunda hakim karşısına çıkacak.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yanı sıra eski Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Hakan Üstem ve eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Hayrettin İmren'in de sanıkları arasında bulunduğu davada, 57'si tutuklu, 13'ü firari 92 kişi yargılanacak.

Davada, darbe girişimi sırasında Yavuz Fırkateyni'nde alıkonulan eski Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele ile darbeci askerler tarafından gözaltına alınarak İstanbul'a gönderilen dönemin Harp Filosu Komutanı Tümamiral Ahmet İskender Yıldırım ve eski Donanma Komutanı Kurmay Başkanı Tuğamiral Yalçın Payal müşteki sıfatıyla yer alıyor.

- İddianameden

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in "1" numaralı şüpheli olduğu iddianamede, eski Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Hakan Üstem, eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Hayrettin İmren, eski Kuzey Deniz Saha Komutanı Kurmay Başkanı Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık, eski Güney Grup Görevi Komutanı Tuğamiral Nazmi Ekici, eski Sahil Güvenlik Komutanlığı Harekat Başkanı Süleyman Yarayan, eski Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Ayhan Bay, eski Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma, eski Genelkurmay Konsept Teşkilat ve Harbe Hazırlık Daire Başkanı Gürel Kaynak, eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Muharrem Aslan, eski Harp Filosu Komutanlığı Kurmay Başkanı Murat Erdem ile Donanma Komutanlığında görevli askerlerin "mahrem abileri" konumundaki 18 sivil ve 1 asker öğretmenin de aralarında yer aldığı 92 şüpheli bulunuyor.

İddianamede, Gülen hakkında, "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs", "silahlı örgüt kurma veya yönetme" ve "silahla birden fazla kişiyle birlikte yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 19 yıldan 36 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.

Şüpheli askerlerle irtibatlı olan, onları darbe toplantılarına götüren ve kaçtıkları dönemde saklayan, Donanma Komutanlığında görevli askerlerin "mahrem abileri" konumundaki 18'i sivil, 1'i asker öğretmen ile Donanma Komutanlığında darbe girişimini yönettiği belirtilen tutuklu sanıklar Hakan Üstem, Hayrettin İmren, Ömer Faruk Harmancık, Nazmi Ekici, Süleyman Yarayan, Tezcan Kızılelma, Gürel Kaynak, Muharrem Aslan ve Murat Erdem ile firari sanık Ayhan Bay hakkında ağırlaştırılmış müebbet ile 19'ar yıldan 36 yıl altışar aya kadar hapis cezası istenen iddianamede, diğer sanıkların ise ağırlaştırılmış müebbet ile 7 yıl 6'şar aydan 29'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

- "Mahrem abiler" darbecilerin saklanmasına yardım etmiş

Gölcük Donanma Komutanlığındaki limanda bulunan savaş gemilerinin seyre çıkartıldığı, gemilerden TCG Kemal Reis Fırkateyni'ne İstanbul Moda açıklarında caydırıcılık için top atışı yaptırıldığının belirlendiği bildirilen iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Donanma Komutanı Veysel Kösele, Hücum Bot Filotillası Komodor Albay Levent Kerim Uça, Koruma Astsubayı Ebubekir Öztürk ve Emir Astsubayı Yalçın Gül'ün TCG Yavuz Fırkateyni'nde yasa dışı olarak hürriyetlerinin kısıtlandığı belirlenmiştir. Darbeci amirallerin gerek darbe girişimi öncesinde ve gerekse darbe girişiminin başarısız olması sonrası Kocaeli ve İstanbul'da saklanmalarında FETÖ/PDY terör örgütünün mahrem abileri olan sivil şüpheliler ile irtibat kurdukları belirlenmiştir. Soruşturmalar sırasında özellikle şüpheli Tuğamiral Hayrettin İmren'in kendisine ve diğer amirallere mahrem abilik yapan kişiler, orduda FETÖ/PDY yapılanması ve Yurtta Sulh Konseyi üyesi olduğu belirlenen İstanbul Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Kurmay Başkanı Ömer Faruk Harmancık'ın ve Sahil Güvenlik Komutanı Hakan Üstem'in darbe girişiminin Kocaeli kısmı ile irtibatları konusunda birçok ayrıntı anlattığı tespit edilmiştir."

- "Gerekirse kişi başı 50 bin veya 75 bin dolar verebiliriz"

İddianamede, tutuklu sanık, dönemin eski Güney Grup Görev Komutanı Tuğamiral Nazmi Ekici'nin, "darbe girişimi başarısız olunca firar ettikleri, kendilerini saklamaları durumunda asker arkadaşına kişi başı 50 bin veya 75 bin dolar teklif ettiği" ifadeleri de yer alıyor.

Ekici'nin "Mert" kod adlı kişinin kendisini İzmit'te bir eve götürdüğü, burada bir süre kaldıktan sonra "İlhan" kod isimli kişinin evine gittiği, İmren ve Bay ile burada yaklaşık 10 gün kaldığını ifade ettiği belirtilen iddianamede, Ekici'nin şu anlattıklarına yer verildi:

"Daha sonra İstanbul'a gitmeye karar verdik ve Sultanbeyli'ye geldik. Ayhan amiral, Hayrettin amiral ve ben, Bekir'in kullandığı araca bindik, evine gittik. Tahminen bu evde 10 gün kadar kaldık. Daha sonra Bekir tarafından ayarlanan başka bir eve gittik. Biz bu evde 10 günden fazla bir süre kaldık. Maksut isimli şahıs Bekir ile eve geldi. Ben bu şahsı ilk defa burada gördüm. Daha sonra bize gidebileceğiniz bir yerin olup olmadığını sordu. Bir etkinlikte tanıştığım albay Kamil Altın isimli şahsı tanıdığımı söyledim. Maksut da bize 'Acaba bu kişi sizi evine alır mı?' şeklinde soru sordu. Biz de 'kendisiyle irtibat kurmaya çalışalım, hatta para teklifi edelim, gerekirse kişi başı 50 bin veya 75 bin dolar verebileceğimizi söyledik. Bizim bu konuşmamızdan bir süre sonra Maksut, albay Kamil Altın ile irtibat kurduğunu, bize kalacak yer ayarlayabileceğini söyledi."

Ekici, daha sonra Kamil Altın'ın ayarladığı eve yerleştiklerini aktardı.

- "Darbeci amiral dahil edilmediği kaçış planını deşifre etmiş"

İddianamede, tutuklu sanık eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Hayrettin İmren'in ifadesinde, darbe girişimi başarısız olunca firar ettiklerini, kaldıkları evde yapılan kaçış planına dahil edilmeyince "Burada darbeciler kalıyor, ben de darbecilerden biriyim." diye ihbarda bulunduğunu anlattığı belirtildi.

İmren'in, iddianamede şu ifadelerine yer verildi:

"Onlar gidecek, ben yalnız kalacaktım. Muhtemelen bana da 'Teslim ol.' diyeceklerdi. Bu kısır döngü içinde haletiruhiyem bozuldu. İkindi vakti herkes yatarken birdenbire bir hışımla yataktan kalktım. Kaçmanın herhangi bir sonuç doğurmayacağını, devletimize sığınmaktan başka çaremiz olmayacağını fark etmiştim. Bu nedenle kendimizi polise yakalatmaya karar verdim ve sitenin güvenliğine giderek haber verdim. Güvenlik personeline bulunduğumuz katı tarif ederek 'Burada darbeciler kalıyor, ben de darbecilerden biriyim. Polise haber verin, gelip bizi alsınlar.' dedim. Önce güvenlik personeli kapıya geldi. Kapı açılmayınca güvenlikçiler gitti. Sonra hep beraber aşağıya indik. O anda Nazmi Ekici telefonları banyonun üst kısmındaki bölüme sakladı. Daha sonra bahçeye indik. Polis geldi, ben de polislere doğru gittim ve polislere kendimi tanıttım. Kendim ihbarı yaptığımı söyledim. Polis Nazmi Ekici ve beni yakaladı. Ayhan Bay bu sırada bahçeden kaçmıştı."



