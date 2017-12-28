Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya ekonomi cityscape müşteri Veeam
Kristal kaya tuzu ömrü uzatır
Kristal kaya tuzu ömrü uzatır
İhracat rakamı açıklandı
1 kuruş mağduriyeti
1 kuruş mağduriyeti
CHP'den mülk atağı
CHP'den mülk atağı
AVM satışı açıklaması
AVM satışı açıklaması

Eski DP'lilerden Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu

- "FETÖ'nün, 12 Eylül 2010 referandumu öncesi organize edilen ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katıldığı toplantılara finansal destek sağladığı" iddialarına ilişkin CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve parti yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunuldu - Eski DP İstanbul İl Başkanı Hınız: - "Bu iftiranın bir FETÖ projesi ve saldırısı olduğu açıktır"

Eski DP'lilerden Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu

İSTANBUL (AA) - Eski Demokrat Parti (DP) üyeleri, "Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), 12 Eylül 2010 referandumu öncesi 'Demokrasi Buluşmaları' adıyla organize edilen ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katıldığı toplantılara finansal destek sağladığı" iddialarına ilişkin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve parti yöneticileri hakkında 7 ayrı ilde eş zamanlı olarak suç duyurusunda bulundu.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen eski DP'liler, ayrı ayrı hazırladıkları suç duyurusu dilekçelerini, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sundu.

Adliye önünde katılımcılar adına açıklama yapan eski DP İstanbul İl Başkanı Harun Hınız, suç duyurusunun eş zamanlı olarak İstanbul, Ankara, Balıkesir, Kırıkkale, Mersin, Trabzon ve Kayseri'de yapıldığını söyledi.

Hınız, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile 12 Eylül 2010 referandumunda, ülke demokrasisinin yükselmesi amacıyla sivil inisiyatif çalışmaları yaptıklarını hatırlatarak, "Bir süredir CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla, FETÖ'den kaynaklanan, hayadan uzak, iftiralara dayalı bir FETÖ kampanyasıyla karşı karşıyayız." diye konuştu.

Anayasa değişikliği referandumu öncesi Soylu ve bir grup arkadaşlarıyla İstanbul'daki bir otel ve restoranda, 2 gün üst üste nasıl bir tutum içerisinde olmaları gerektiğine dair tartıştıklarını anlatan Hınız, milli iradenin güçlenmesine katkı sağlayacağı, vesayet odaklarının gücünü kıracağı düşüncesiyle bu sürece olumlu katkı sağlamanın demokrasi ve millet açısından uygun olacağını değerlendirdiklerini aktardı.

Harun Hınız, aldıkları karar çerçevesinde, referandum kampanyası süresince, illerde "Demokrasi Buluşmaları" adı altında toplantılar yaparak, vatandaşları "evet" tercihi yönünde bilgilendirmek amacıyla çalışmalara başladıklarını dile getirerek, "Özellikle belirtmek isteriz ki, 'Demokrasi Buluşmaları'nda mütevazi ama etkili salon toplantıları, konferanslar ve paneller organize edilmiştir. İddia edildiği gibi anons arabaları, afiş ve bayraklar kullanılmamıştır." dedi.

Bu toplantıların eski DP Genel Başkan Yardımcısı Tahir Alan ve eski il başkanlarının da aralarında yer aldığı 61 kişi tarafından koordine edildiğini belirten Hınız, şunları kaydetti:

"Tüm çalışmalar, birlikte yola çıktığımız arkadaşlarımızın, ülke demokrasisine sahip çıkmak isteyen yerel siyasi aktörlerin, geçmişte birlikte siyasi faaliyette bulunduğumuz arkadaşlarımızın inisiyatifleri ve mütevazi imkanları ölçüsündeki katkılarıyla gerçekleştirilmiştir. Sayın Süleyman Soylu ise bu toplantılarda bize refakat etmiş, arkadaşlarımızın kendi illerinde organize ettiği toplantılara katılmıştır. Türk siyasi hayatının örnek sivil inisiyatif çalışmalarından biri olan bu çalışmanın bir örgüt finansman desteğiyle yapıldığı iftirasının atılması, CHP'nin ve onun genel başkanı Kılıçdaroğlu'nun mevcut siyaset tarzına uygun düşse de hem gerçeklere aykırı hem de bizim açımızdan kabul edilemez bir durumdur. Bu iftiranın bir FETÖ projesi ve saldırısı olduğu açıktır."

- Dilekçeden

Suç duyurusu dilekçesinde, Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Engin Özkoç ve Özgür Özel ile CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan'ın son zamanlarda yaptıkları açıklamaları nedeniyle "terör örgütü propagandası yapmak" ve "iftira" suçlarından yargılanması talep edildi.

Dilekçede, Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ile iltisaklı olduğuna dair önemli deliller olduğu da öne sürülerek, bu konuyla ilgili soruşturma açılması da istendi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Eske Demokrat PartililerHarun HınızKemal KılıçdaroğluKılıçdaroğlu Hakkında Suç Duyurusu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5