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Eski EDOK komutanları hakkında darbe iddianamesi (1)

- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin, eski EDOK Muharebe ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı Korgeneral İyidil'in de arasında bulunduğu 7 kişi hakkında iddianame hazırlayarak mahkemeye gönderdi

Eski EDOK komutanları hakkında darbe iddianamesi (1)

ANKARA (AA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin, eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) Muharebe ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı Korgeneral Metin İyidil'in de arasında bulunduğu 7 kişi hakkında iddianame hazırlandı.

Cumhuriyet Savcısı Cengiz Akgül'ün hazırladığı iddianame, Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

İddianamede İyidil'in yanı sıra suç tarihinde korgeneral rütbesiyle KKK EDOK Okullar Komutanı olan Abdullah Barutcu, tuğgeneral rütbesiyle EDOK Harekat Eğitim ve Öğretim Başkanı olan Lütfü İhsan Yanıkoğlu, tümgeneral rütbesiyle EDOK Kurmay Başkanı olan Hamza Koçyiğit, tuğgeneral rütbesiyle EDOK Muharebe Geliştirme Başkanı olan Mehmet Topçu, binbaşı rütbesiyle EDOK Muhabere Geliştirme Başkanlığı Alınan Dersler Merkezi Faaliyet Gözlem Kısmında Gözlem Subayı Ersal Duman ve albay rütbesiyle EDOK Eğitim Yöneticisi ve Öğretmen Yetiştirme Okul Komutanlığı Harekat ve İstihbarat Subayı Süleyman Güven "şüpheli" olarak yer aldı.

İddianamede, şüphelilerden Güven dışındakilerin "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlarını işledikleri kaydedildi.

Bunun yanı sıra İyidil, "Silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek", diğer bütün şüpheliler ise "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" ile suçlandı.

(Sürecek)

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15 TemmuzFetöIddianameMetin İyidil
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