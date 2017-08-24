Eski Emniyet Amiri Kahraman'ın

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) emniyet yapılanmasında yer aldığı öne sürülen eski Emniyet Amiri Sevgin Kahraman'ın 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Kahraman ile avukatı Gürkan Erduman da katıldı.

Kahraman, savunmasında, hakkında tanık olarak beyanda bulunan E.K'yi tanımadığını söyledi.

"ByLock" tutanağında belirtilen IMEİ numaraları ile ikametinde ele geçen telefonlardaki IMEİ numaralarının uyuşmadığını ileri süren Kahraman, savunmasını şöyle sürdürdü:

"Meslekten ihraç edilmeme ilişkin belgelerde ileri sürülen gerekçelerde hem Bank Asya'da hesabı olan hem de pasif göreve atanan kişilerle görüştüğüm iddiası ortaya atılmıştır. Bu hususun araştırılmasını talep ederim. ByLock kullandığıma ilişkin tespit hangi kurum tarafından, hangi araç ve yöntemler kullanılarak hangi tarihte ve ne şekilde yapılmıştır, bunların belirlenmesini talep ediyorum."

Kahraman, işlendiği iddia edilen suçun da Hınıs ilçesi sorumluluk alanında olması sebebiyle mahkemenin "yetkisizlik kararı" vererek dosyayı Hınıs Ağır Ceza Mahkemesine göndermesini talep etti.

Avukat Erduman da müvekkilinin Hınıs ilçesinde darbe sonrası kurulan kriz masası yetkilileri ve burada alınan kararlar doğrultusunda kesintisiz bir şekilde 4 gün boyunca darbe sonrası tüm tedbir ve önlemleri alarak çalıştığını söyledi.

Tanık E.K'nin 52 sayfa açıklamada bulunmasına rağmen hiçbir şekilde müvekkilinden bahsetmediğini, sonraki teşhis tutanağında soyut bir açıklama olmaksızın teşhiste bulunduğunu iddia eden Erduman, "Diğer tanık M.N. ise 2013-2014 yıllarında sanıkla bir arada olduklarını ifade etmesine rağmen müvekkilim Ekim 2014 tarihinde yurt dışı görevinden gelerek buradaki görevine başlamıştır. Bu da tanığın beyanının doğru olmadığını açıkça göstermektedir." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, Kahraman'ın "yetkisizlik kararı" verilmesi yönündeki talebinin Ceza Muhakemeleri Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca iddianame okunmadan önce karara bağlanabileceğini göz önünde bulundurup sanığın bu yöndeki talebini reddetti.

Heyet, tutuklu sanığın bu halinin devamına karar vererek, eksikliklerin tamamlanması amacıyla duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, darbe girişimi sırasında Hınıs İlçe Emniyet Müdürlüğünde emniyet amiri olan ve meslekten ihraç edilen Sevgin Kahraman'ın, FETÖ/PDY'nin emniyet yapılanmasında yer aldığı belirtiliyor.

Kahraman'ın "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi isteniyor.