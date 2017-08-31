Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Yıldız:

KAYSERİ (AA) - Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Irak'taki referandum tartışmalarına ilişkin "Hiçbir şekilde orada Kürdistan'ın kurulmasına, Kürt devletinin kurulmasına, tırnak içinde söylüyorum, hiçbir açıdan müsamaha gösterilemez. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın bu konuda net ifadeleri ve tavırları oldu." dedi.

Yıldız, Kayseri Valiliğince Gültepe Kültür Merkezi sergi salonunda düzenlenen bayramlaşma programı öncesinde basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Bir gazetecinin "Irak'ın kuzeyinde yapılması planlanan referandumu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Yıldız, şunları kaydetti:

"Malum Bağdat'ta gerek bizim dönemimizde gerek şimdiki Bakanımızın döneminde şu anda devam ettirdiği anlaşmalar ve Erbil ile yapılan sözleşmeler var. Hiçbir şekilde orada Kürdistan'ın kurulmasına, Kürt devletinin kurulmasına, tırnak içinde söylüyorum, hiçbir açıdan müsamaha gösterilemez. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın bu konuda net ifadeleri ve tavırları oldu. Biliyorsunuz hem Irak'ın birlik ve beraberliği, toprak bütünlüğü, sınırlarının koruması hem de Türkiye'ye bir tehdittir. Referandum ile beraber kurulma ihtimali olan bölgesel bir Kürt devleti aynı zamanda Türkiye için de bir tehdittir. O yüzden Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız ve ilgili bakan arkadaşlarımın ortaya koyduğu tavır son derece nettir."

Enerji alanında yapılan sözleşmelerin hem Erbil'in hem Bağdat'ın hem de Ankara'nın, Türkiye'nin menfaatleri ile bütünleşen sözleşmeler olduğunu anımsatan Yıldız, "Gerek petrol gerekse doğalgaz ile alakalı yapılacak olan bütün bu işlemler orada bir artı değer oluşturacaktır. Yok olan paylaşılmaz, var olan paylaşılır. Toprak altında olduğu müddetçe bir savaş gerekçesi, toprak üstünde olduğu sürece de barış gerekçesi olarak her zaman petrol ve doğalgaz anılmıştır. Ne yazık ki bütün dünyada bu böyledir. Ama Türkiye yalnızca bir menfaat doğrultusunda orada sözleşmeleriyle bulunmamaktadır. O yüzden siyasi konuyla, enerji konularının ayrıştırılacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Bayramlaşma programında Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden de vatandaşların bayramını tebrik etti.

Buradaki programın ardından Vali Kamçı ve diğer yetkililer, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi'ni, huzurevini, emniyet müdürlüğü ve jandarma komutanlığını ziyaret ederek bayramlarını kutladı.