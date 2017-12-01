Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi hakkı eren Uğur Yılmaz Halit Yıldız yardım kampanyası
Çiftçilere zor gün desteği
Çiftçilere zor gün desteği
259 şubesini kapatacak
259 şubesini kapatacak
Ziyaretçi akını oldu
Ziyaretçi akını oldu
İhracatta Kasım iyi geçti
İhracatta Kasım iyi geçti
Çözümü Ankara'ya taşıdı
Çözümü Başkent'e taşıdı

Eski eşini ve kızını öldürdü, oğlunu yaraladı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde bir kişi, eski eşi ile kızını öldürdü, oğlunu yaraladı.Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle TOKİ evlerinde G.K. (65) ile eski eşi Gülay Göksemir (40) arasında henüz belirlenemeyen nedenle...

Eski eşini ve kızını öldürdü, oğlunu yaraladı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde bir kişi, eski eşi ile kızını öldürdü, oğlunu yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle TOKİ evlerinde G.K. (65) ile eski eşi Gülay Göksemir (40) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine, G.K, yanında bulunan tabancayla eski eşi Göksemir, kızı Betül (11) ile oğlu Barbaros K'yı (16) yaraladı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, Gülay Göksemir ile Betül K'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edilen Barbaros K'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

G.K'nın olayın ardından Gökçebey İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek tabancası ile teslim olduğu öğrenildi.

Bu arada G.K'nın, Aydın'dan Çaycuma ilçesine geldiği, burada bir süre çalıştıktan sonra Gökçebey ilçesinde iş yeri açtığı öğrenildi.

G.K'nin çocuklarıyla beraber yaşadığı ve eski eşinin iki gün önce konuşmak ve çocuklarını görmek için yanına geldiği ileri sürüldü.

Öte yandan G.K'nın iki evlilik yaptığı ve 6 çocuğunun olduğu belirtildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
CinayetGökçebeyZonguldak
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5