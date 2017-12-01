Eski eşini ve kızını öldürdü, oğlunu yaraladı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde bir kişi, eski eşi ile kızını öldürdü, oğlunu yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle TOKİ evlerinde G.K. (65) ile eski eşi Gülay Göksemir (40) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine, G.K, yanında bulunan tabancayla eski eşi Göksemir, kızı Betül (11) ile oğlu Barbaros K'yı (16) yaraladı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, Gülay Göksemir ile Betül K'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edilen Barbaros K'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

G.K'nın olayın ardından Gökçebey İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek tabancası ile teslim olduğu öğrenildi.

Bu arada G.K'nın, Aydın'dan Çaycuma ilçesine geldiği, burada bir süre çalıştıktan sonra Gökçebey ilçesinde iş yeri açtığı öğrenildi.

G.K'nin çocuklarıyla beraber yaşadığı ve eski eşinin iki gün önce konuşmak ve çocuklarını görmek için yanına geldiği ileri sürüldü.

Öte yandan G.K'nın iki evlilik yaptığı ve 6 çocuğunun olduğu belirtildi.