Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
2017 ajandasında yatırım var
2017 ajandasında yatırım var
2017 ekonomi yılı olsun
2017 ekonomi yılı olsun
En tecrübeli isim o otele genel müdür oldu
En tecrübeli isim o otelin...
PR'ın Startup'ı olmak için yola çıktı
PR'ın Startup'ı olmak için yola...
Çok sayıda baraj, gölet ve sulama tesisini bitirdik
Çok sayıda baraj ve göleti...

Eski Fransa Başbakanı Valls, Türkiye'yi AB'de istemiyor

-Fransa'da cumhurbaşkan aday adayı Valls, seçim programını açıkladı - Özellikle AB konusunda çeşitli reformların yer aldığı programda, Türkiye'nin AB üyeliğine ise karşı çıkılıyor

Eski Fransa Başbakanı Valls, Türkiye'yi AB'de istemiyor

PARİS (AA) - Eski Fransa Başbakanı, yeni cumhurbaşkanı aday adayı Manuel Valls, seçim programını kamuoyuna duyurdu.

"Güçlü bir cumhuriyet, adil bir Fransa" başlıklı 50 sayfalık programda, AB'ye ilişkin çeşitli reformlar yer alıyor.

Reformlar içerisinde Türkiye'nin AB üyeliğine de değinen Valls, programının basın toplasında, Türkiye'yi AB'nin içinde istemediklerini söyledi.

Valls, "Türkiye büyük bir ülke ve dostumuz ancak AB'ye girecek kapasitede değil" ifadelerini kullandı.

Aralık ayında başbakanlık görevinden istifa ederek cumhurbaşkanı aday adayı olduğunu duyuran Valls'in, sol kanatta yapılacak cumhurbaşkanı adayı belirleme seçiminden başarıyla çıkacağı tahmin ediliyor.

Sol kanadın içindeki 7 aday arasında eski ekonomi bakanı Emmanuel Macron, eski Ekonomi Bakanı Arnaud Montebourg, eski Eğitim Bakanı Vincent Peillon yer alıyor.

Aday adayı belirleme seçimlerinin ilk turu 22 Ocak'ta, ikinci turu ise 29 Ocak'ta yapılacak.

Merkez sağın aday adayı belirleme seçimleri de kasım ayında yapılmış ve sandıktan muhafazakar aday François Fillon çıkmıştı.



İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
ABFransaManuel VallsParis
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.