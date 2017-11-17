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Eski futbolcu Zafer Biryol FETÖ'den gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü'nün "futbol yapılanması"na ilişkin soruşturma kapsamında eski futbolcu Zafer Biryol gözaltına alındı.

Eski futbolcu Zafer Biryol FETÖ'den gözaltında

İSTANBUL (AA) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "futbol yapılanması"na ilişkin soruşturma kapsamında eski futbolcu Zafer Biryol gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu, FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin soruşturmasını sürdürüyor.

Savcılık, bu kapsamda eski futbolcu Zafer Biryol hakkında örgütün şifreli mesajlaşma programı "ByLock" kullanıcısı olduğunun tespit edilmesi üzerine gözaltı kararı çıkardı.

Savcılığın talimatı üzerine gözaltına alınan Biryol, emniyete götürüldü.

Şüpheli Biryol hakkında '"terör örgütüne üye olmak" suçundan işlem yapılacağı öğrenildi.

Zafer Biryol, kariyerinde Göztepe, Konyaspor, Fenerbahçe, Çaykur Rizespor, Bursaspor, Mersin İdmanyurdu formalarını giymişti.

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