Eski futbolcu Zafer Biryol itiraz üzerine tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) futbol yapılanması soruşturması kapsamında adli kontrolle serbest bırakılan ancak savcılığın itirazı üzerine tekrar gözaltına alınan eski futbolcu Zafer Biryol, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu, tutuklama istemiyle sevk ettiği şüpheli Biryol'un mahkemece adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasına itirazda bulundu. İtiraz sonucu hakkında yakalama emri çıkarılan Biryol, tekrar gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen Biryol'un yakalama emri, çıkarıldığı nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği tarafından kaldırıldı. Nöbetçi hakimlik, Biryol'un, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanmasına hükmetti.
Geçmişte Göztepe, Konyaspor, Fenerbahçe, Çaykur Rizespor, Bursaspor ve Mersin İdmanyurdu formalarını terleten Biryol, FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programı ByLock kullanıcısı olduğunun tespit edilmesi üzerine gözaltına alınmış ve sorgusunun ardından savcılıkça tutuklamaya sevk edilmişti.
Biryol'un nöbetçi hakimlikçe "adli kontrol" şartıyla serbest bırakılmasına savcılıkça itiraz edilmiş ve itirazı kabul eden nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği Biryol hakkında yakalama emri düzenlemişti.