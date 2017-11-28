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Eski futbolcu Zafer Biryol, tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "futbol yapılanması"na ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski futbolcu Zafer Biryol, tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Eski futbolcu Zafer Biryol, tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "futbol yapılanması"na ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski futbolcu Zafer Biryol, tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Gözaltında tutulduğu İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen şüphelinin, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından ifadesi alındı.

Savcılık, Biryol'u, "FETÖ/PDY üyeliği" suçundan tutuklanması istemiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.

Geçmişte Göztepe, Konyaspor, Fenerbahçe, Çaykur Rizespor, Bursaspor ve Mersin İdmanyurdu formalarını terleten Biryol, FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programı ByLock kullanıcısı olduğunun tespit edilmesi üzerine gözaltına alınmıştı.

Muhabir: Murat Kaya,Murat Paksoy

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Anahtar Kelimeler:
Fetullahçı Terör ÖrgütüTürkiyeZafer Biryol
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