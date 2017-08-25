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Eski Gineli bakana ABD'de hapis cezası

- Eski Maden Bakanı Thiam, 8,5 milyon dolar rüşvet aldığı gerekçesiyle 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Eski Gineli bakana ABD'de hapis cezası

NEW YORK (AA) - Eski Gine Maden Bakanı Mahmut Thiam, rüşvet aldığı gerekçesiyle ABD'de 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Federal Hakim Denise Cote, Thiam'ın, 8,5 milyon dolar rüşveti kabul ederek Gine Cumhuriyeti'ne ihanet ettiğini belirtti.

Cote, Thiam'ın 7 yıl hapis cezasına çarptırıldığını, göreve gelmesinin ardından yolsuzluğa karşı koyamadığını söyledi.

Savcılar, Thiam'ın 2009-2010 yıllarında Maden Bakanlığı görevini yürüttüğü sırada görevi kötüye kullanarak Çin merkezli bir holdingin sahibinin ülkesinde oldukça değerli yatırım hakları elde etmesine olanak sağladığını açıkladı.

Bu arada, New York'ta yaşayan 50 yaşındaki Thiam aralık ayından bu yana tutuklu yargılanıyordu.

Thiam'ın söz konusu holding sahibinden aldığı 8,5 milyon dolar rüşveti akladığı belirtiliyor.

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