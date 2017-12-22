Eski GTO Meclis Başkanının ihracı iptal edildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep 1. İdare Mahkemesi, eski Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Meclis Başkanı Ali Yener'in toplantılara katılmadığı gerekçesiyle üyelikten çıkarılması işleminin usulsüz olduğuna hükmederek, iptaline karar verdi.

Yener'in itiraz başvurusunu sonuçlandıran mahkemenin kararında, dava dosyasına eklenen toplantılara katılım listesi incelendiğinde, bunun oda başkanının gözetiminde, genel sekreter veya görevlendirdiği yardımcısı tarafından hazırlandığına ilişkin herhangi bir imza veya ifade bulunmadığına dikkat çekildi.

Söz konusu evrakın usule uygun olmadığı kaydedilen kararda, şunlara işaret edildi:

"Bu durumda meslek komite üyeliğinin kendiliğinden sona ermesi için ilk olarak ilgili kişinin yapılan toplantılara katılmadığının usulüne uygun olarak ortaya konulması gerekmekte olup, Ali Yener'in komite toplantılarına katılmadığı yönünde düzenlenen hazirun cetvellerinin usulüne uygun olarak düzenlenmediği anlaşıldığından muhtelif tarihlerde yapılan toplantılarda tutulan tutanaklara istinaden tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır."

Ali Yener, kararın ardından gazetecilere açıklamada, adalete inancını hiçbir zaman kaybetmediğini belirterek, artık idare tarafından kararın uygulanmasını beklediklerini söyledi.

GTO Meclis Başkanı Ali Yener, 31 Ağustos 2016 tarihinde odadaki toplantılara katılmadığı gerekçesiyle üyelikten çıkarılmıştı.