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Eski hakim ve savcılara 'saklanmaya devam' mesajı

FETÖ mensubu eski hakim ve savcılara, darbe girişiminden kısa süre önce "ByLock" üzerinden "saklanmaya devam edin" mesajının gönderildiği belirlendi.

Eski hakim ve savcılara 'saklanmaya devam' mesajı

ANKARA (AA) - Kemal Karadağ - Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu eski hakim ve savcılara, darbe girişiminden kısa süre önce, örgütün şifreli haberleşme ağı "ByLock" aracılığıyla "saklanmaya devam edin" mesajının iletildiği tespit edildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, aralarında firarilerin de bulunduğu FETÖ üyesi eski hakim ve savcıların geçen yılki "ByLock" mesajlarının içeriklerine ulaşıldı.

Mesajlarda, aralarında eski savcı Cihan Kansız, eski hakim Mehmet Karababa'nın da bulunduğu ve 2015'te dönemin Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca (HSYK) açığa alınan 49 hakim ve savcının, örgüt içerisinde "49'lar" olarak nitelendirildiği belirlendi.

Eski hakim ve savcılara program üzerinden "49'lar hakkında" başlığıyla iletilen bir mesajda, "Beklenen baharın çok yaklaştığı bu günlerde dişinizi sıkın, ortaya çıkmayın. Saklanan arkadaşlar saklanmaya devam etsinler." mesajı aktarıldı.

Öte yandan, örgüt yöneticilerince verilen emirler üzerine hareket eden eski hakim ve savcılar, sistem üzerinden gerçekleştirdikleri mesajlaşmalarda haklarındaki soruşturmaları tartıştı.

"Bir gece ansızın her şey değişebilir"

Darbe girişiminin yapıldığı 15 Temmuz 2016 öncesinde de program üzerinden görüşmelerini sürdüren eski hakim ve savcılara, sıkıntıların biteceğine yönelik mesajlar verildi.

Mücadeleye devam etmeleri ve örgütü desteklemeyi sürdürmeleri istenen eski hakim ve savcılara, darbe girişiminden kısa süre önce, "Bir gece ansızın her şey değişebilir." iletisi gönderildi.

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AnkaraByLockFetöFETÖ Mensubu Hakim Ve SavcılarTürkiye
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