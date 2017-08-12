Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape sanal koruma Av. Figen Özbek transfer
Türk malını TTG tanıtacak
Türk malını TTG tanıtacak
Kadın avukat sayısı 2 kat arttı
Kadın avukat sayısı 2 kat...
e-hırsızlık uyarısı
e-hırsızlık uyarısı
Engellilere ithal araç kolaylığı
Engelliye araç kolaylığı
MESS Genel Sekreteri oldu
MESS Genel Sekreteri oldu

Eski HDP'li yöneticiden görevlendirme yapılan belediyeye teşekkür

- Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde eski HDP ilçe yöneticisi Mehmet Pınar, Bismil'e Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Turgay Gülenç'e yaptığı çalışmalar nedeniyle teşekkür etti - Pınar: - "Biz ondan çok razıyız. Bu başkan ne kadar görevde kalırsa, Bismil için o kadar iyidir"

Eski HDP'li yöneticiden görevlendirme yapılan belediyeye teşekkür

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde eski HDP ilçe yöneticisi Mehmet Pınar, Bismil'e Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Turgay Gülenç'e yaptığı çalışmalar nedeniyle teşekkür etti.

Belediye Başkan Vekili Kaymakam Gülenç, görevi devraldığı günden itibaren merkez ve köylere sunduğu kaliteli hizmet dolayısıyla herkesin takdirini topladı.

Aynı zamanda eski HDP ilçe yöneticisi olan ve Buğday Pazarı Kooperatif Başkanı Mehmet Pınar yaptığı açıklamada, önceki yıllarda HDP ilçe teşkilatında aktif görevler aldığını belirtti.

DBP'li eski belediye yöneticilerinin hizmet sunma konusunda yetersiz kaldığını anlatan Pınar, daha önce esnafın talebine rağmen asfalt yapılmayan Buğday Pazarı yolunun yeni yönetim sayesinde asfalta kavuşturulduğunu bildirdi.

Yıllardır hizmet alamayan ilçenin görevlendirme yapılan Gülenç idaresinde adeta hizmetle tanıştığını vurgulayan, "Daha önceki belediye yönetiminden pazar yolunun asfaltlanması için talepte bulunduk. Ancak yapılmadı. Allah kaymakam beyden razı olsun. Belediyede göreve başladıktan sonra buraya asfalt yapmaya başladı. O görevde olmasaydı burayı kimse asfaltlama yapamayacaktı. Daha önce kışın çamurdan, yazın da tozdan perişan oluyorduk." diye konuştu.

Gülenç'in ilçenin ihtiyaç duyduğu önemli projeleri gerçekleştireceğini aktaran Pınar, "Kamyon garajı, sebze hali, yeni buğday pazarı, yeni ilçe otogarı yapıyor. Bu hizmetlerden dolayı Allah ondan razı olsun. Biz ondan çok razıyız. Bu başkan ne kadar görevde kalırsa Bismil için o kadar iyidir." ifadelerini kullandı.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BismilHdpKayum
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5