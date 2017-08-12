Eski HDP'li yöneticiden görevlendirme yapılan belediyeye teşekkür

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde eski HDP ilçe yöneticisi Mehmet Pınar, Bismil'e Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Turgay Gülenç'e yaptığı çalışmalar nedeniyle teşekkür etti.

Belediye Başkan Vekili Kaymakam Gülenç, görevi devraldığı günden itibaren merkez ve köylere sunduğu kaliteli hizmet dolayısıyla herkesin takdirini topladı.

Aynı zamanda eski HDP ilçe yöneticisi olan ve Buğday Pazarı Kooperatif Başkanı Mehmet Pınar yaptığı açıklamada, önceki yıllarda HDP ilçe teşkilatında aktif görevler aldığını belirtti.

DBP'li eski belediye yöneticilerinin hizmet sunma konusunda yetersiz kaldığını anlatan Pınar, daha önce esnafın talebine rağmen asfalt yapılmayan Buğday Pazarı yolunun yeni yönetim sayesinde asfalta kavuşturulduğunu bildirdi.

Yıllardır hizmet alamayan ilçenin görevlendirme yapılan Gülenç idaresinde adeta hizmetle tanıştığını vurgulayan, "Daha önceki belediye yönetiminden pazar yolunun asfaltlanması için talepte bulunduk. Ancak yapılmadı. Allah kaymakam beyden razı olsun. Belediyede göreve başladıktan sonra buraya asfalt yapmaya başladı. O görevde olmasaydı burayı kimse asfaltlama yapamayacaktı. Daha önce kışın çamurdan, yazın da tozdan perişan oluyorduk." diye konuştu.

Gülenç'in ilçenin ihtiyaç duyduğu önemli projeleri gerçekleştireceğini aktaran Pınar, "Kamyon garajı, sebze hali, yeni buğday pazarı, yeni ilçe otogarı yapıyor. Bu hizmetlerden dolayı Allah ondan razı olsun. Biz ondan çok razıyız. Bu başkan ne kadar görevde kalırsa Bismil için o kadar iyidir." ifadelerini kullandı.



