Eski Hırvat Başbakan'a hapis cezası

ZAGREB (AA) - Yolsuzluk ve rüşvet suçlamalarından yargılanan eski Hırvatistan Başbakanı İvo Sanader'e 4,5 yıl hapis cezası verildi.

Zagreb Kanton Mahkemesinde dört yıldır devam eden "Planinska meselesi" davasında, Sanader'in yanı sıra aynı davanın sanıklarından Stjepan Fiolic ve Mladen Minarevic hakkında da karar açıklandı.

Mahkeme, Sanader'i 4,5 yıl hapse mahkum ederken, davada yargılanan Fiolic ile Minarevic'e kamu hizmetine çevrilmek üzere birer yıl hapis cezası verdi.

Dava hakimi Jasna Smiljanic, eski başbakanlardan Sanader'in 2,3 milyon avro haksız kazanç elde ettiğini ve devletin de 2 milyon avro zarara uğratıldığını söyledi.

Kararda, Sanader'in başbakanlığı döneminde Hırvat Demokratik Birliği (HDZ) milletvekillerinden Fiolic ile birlikte, Bölgesel Kalkınma Bakanlığının ihtiyaçları için satın alınacak gayrimenkule piyasa değerinden fazla para ödenmesi konusunda anlaştıkları kaydedildi.

Sanader'in bu olayla ilgili bir milyon avro komisyon talep ettiği ve bunun Fiolic'in tarafından da doğrulandığı belirtilen kararda, Sanader'in 2,3 milyon avrosuna el konulmasına ve söz konusu üç kişinin devlete 2 milyon avro ödemesine hükmedildi.

Hırvatistan kanunlarına göre, 5 yıldan az ceza aldığı için Sanader, cezası üst mahkeme tarafından da onaylandıktan sonra cezaevine gidecek.