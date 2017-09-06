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Eski Honduras Devlet Başkanının oğluna 24 yıl hapis

NEW YORK (AA) - Honduras'ın eski Devlet Başkanı Porfirio Lobo Sosa'nın oğlu Fabio Lobo, ABD'de uyuşturucu kaçakçılığı suçundan 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı. ABD Bölge Hakimi Lorna G. Schofield, 2009-2014 yıllarında ABD'ye kokain...

Eski Honduras Devlet Başkanının oğluna 24 yıl hapis

NEW YORK (AA) - Honduras'ın eski Devlet Başkanı Porfirio Lobo Sosa'nın oğlu Fabio Lobo, ABD'de uyuşturucu kaçakçılığı suçundan 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ABD Bölge Hakimi Lorna G. Schofield, 2009-2014 yıllarında ABD'ye kokain sokabilmek için uyuşturucu satıcıları ve Honduras polisiyle iş birliği yaptığını kabul eden Lobo hakkında 24 yıl hapis ve 317 bin dolar (1 milyon 91 bin lira) para cezası kararı aldı.

Lobo, uyuşturucu kaçakçılığı işine 2009 yılında babası devlet başkanı adayıyken başladığını, babasının da uyuşturucu çetesi Cachiros'tan rüşvet aldığını söylemişti.

Cachiros çetesinin Honduras'ta siyaset, ordu ve yargıda bağlantıları olduğu ifade ediliyor.


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Fabio LoboHonduras
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