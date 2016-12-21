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Eski HSYK üyesi Okur altıncı kez adliyede

- FETÖ'nün çözülmesine katkı sağlayacak beyanlarının alınmasını isteyen Okur, ifade vermek üzere altıncı kez cezaevinden adliyeye getirildi

Eski HSYK üyesi Okur altıncı kez adliyede

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında tutuklanan eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Üyesi İbrahim Okur, ifadesi alınmak üzere altıncı kez Ankara Adliyesine götürüldü.

Tutuklu bulunduğu Sincan Cezaevi'nden jandarma eşliğinde adliyeye getirilen Okur, cumhuriyet savcılarına ifade veriyor.

Okur, daha önce 5 gün boyunca soruşturmayı yürüten savcılarca ifade vermişti.

İbrahim Okur'un avukatı Çağrı Çetin, müvekkili adına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği dilekçede, itirafçıların yazılı ve görsel basında yer alan ifadelerinde Okur'a suç isnadında bulunduğunu belirtmişti. Okur, bu dilekçeden bir süre sonra tutuklu bulunduğu İstanbul'dan Ankara'ya nakledilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
FetöHSYKİbrahim Okur
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