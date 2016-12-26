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Eski HSYK üyesi Okur'un ifade işlemi sona erdi

- FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan eski HSYK üyesi Okur'un 8 gün süren ifade verme işlemi sona erdi

Eski HSYK üyesi Okur'un ifade işlemi sona erdi

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında tutuklanan eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyesi İbrahim Okur'un 8 gün süren ifade verme işlemi sona erdi.

Tutuklu bulunduğu Sincan Cezaevi'nden jandarma eşliğinde Ankara Adliyesi'ne getirilen Okur, iki cumhuriyet savcısına gün boyu ifade verdi. İki hafta boyunca toplamda 8 gün soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcılarına ifade veren Okur, tekrar cezaevine gönderildi.

Okur'un avukatı Çağrı Çetin, ifade işlemlerinin ardından savcılığa tahliye talebinde bulundu. Tahliye talebinin değerlendirilmesi ileri bir tarihe bırakılırken, Okur'un tutukluluk halinin devamına karar verildi.

İbrahim Okur'un avukatı Çetin, müvekkili adına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği dilekçede, itirafçıların yazılı ve görsel basında yer alan ifadelerinde Okur'a suç isnadında bulunduğunu belirtmişti. Okur, bu dilekçeden bir süre sonra tutuklu bulunduğu İstanbul'dan Ankara'ya nakledilmişti.

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FetöHSYKİbrahim Okur
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