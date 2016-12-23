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Eski HSYK üyesi Okur'un ifadesinin alınmasına devam edildi

- FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan eski HSYK üyesi Okur, ifadesi alındıktan sonra tekrar cezaevine götürüldü

Eski HSYK üyesi Okur'un ifadesinin alınmasına devam edildi

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında tutuklanan eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyesi İbrahim Okur'un ifadesinin alınmasına devam edildi.

Tutuklu bulunduğu Sincan Cezaevi'nden jandarma eşliğinde adliyeye getirilen Okur, iki cumhuriyet savcısına gün boyu ifade verdikten sonra yeniden cezaevine götürüldü.

Okur'un ifadesinin alınmasına gelecek hafta da devam edileceği belirtildi.

Bugünkü ile birlikte Okur, geçen haftadan bu yana yedi defa savcılara ifade vermiş oldu.

İbrahim Okur'un avukatı Çağrı Çetin'in Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği dilekçede, itirafçıların yazılı ve görsel basında yer alan ifadelerinde müvekkiline suç isnadında bulunulduğu belirtilmişti.

Okur'un tutuklu olması, kendisiyle görüşmenin kısıtlı oluşu nedeniyle hakkındaki gerçeğe aykırı beyan ve açıklamalara bugüne kadar cevap vermesinin mümkün olmadığı kaydedilen dilekçede, şöyle denilmişti:

"Müvekkilime yöneltilen isnatlarla ilgili beyanına başvurulması, soruşturmanın etkin yürütülmesi ve adil yargılanma hakkının da gereğidir. FETÖ/PDY yapısı hakkında bugüne kadar yaşadıklarını, örgütle ilgisi olduğunu düşündüğü kişileri, yerine göre tahminlerini gerçek suçluların ortaya çıkması amacıyla ve devletle iş birliği anlayışı içinde tüm açıklığıyla dün Silivri 3 No'lu Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sunduğu dilekçeyle anlatmıştır. Müvekkilim, tüm samimiyetiyle adli makamlara da ifade vermeye hazırdır. Örgütün çözülmesinde etkili olabilecek söz konusu dilekçede kamuoyuna arz edilen itirafçı beyanlarında yer alan konular da dahil adli makamlar huzurunda açıklama yapmak istemektedir."

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FetöHSYKİbrahim Okur
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