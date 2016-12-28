Eski Hükümlülerin Rehabilitasyonu ve İş Hayatına Entegrasyonu projesi

ANKARA (AA) - Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım, "İş dünyası ceza infaz kurumundan çıkmış olan hükümlü ve tutukluları çalıştırmaktan çekinmesin. Birtakım tecrübeleri yaşadıkları için çok daha ihtiyatlı ve verimli arkadaşlarımızdır." dedi.

Ankara Kalkınma Ajansı, Gazi Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile Çalışma ve İş Kurumu Ankara İl Müdürlüğünün desteğiyle hayata geçirilen "Eski Hükümlülerin ve Madde Kullanan Kişilerin Mesleki Eğitimi ile Rehabilitasyonu ve İş Hayatına Entegrasyonu" projesi çerçevesinde eğitim görenlere, törenle sertifikaları verildi.

Yıldırım, tören öncesi yaptığı konuşmada, projenin kişiye sosyal hayatta ayakta durabileceği donanımları kazandırarak, yaşamını idame ettirmesini sağlamayı amaçladığını söyledi.

Denetimli serbestlik sisteminin 2005 yılında hukuka kazandırılmasının ardından yargının suçun önlenmesi alanında da görev ve sorumluluk üstlendiğine işaret eden Yıldırım, ceza infaz kurumunda bulunan veya tahliye olan hükümlü ve tutukluların bu toplumun bir parçası ve gerçeği olduğunu belirtti. Yıldırım, şunları kaydetti:

"Toplum ceza infaz kurumuna girmiş olan hükümlü ve tutukluların varlığını unutamaz. Onlara sırt dönerek, bir an yok farzetmek o gerçeğe uzak kalınamaz. Bu çerçevede iş dünyasına da seslenmek gerekiyor. İş dünyası ceza infaz kurumundan çıkmış olan hükümlü ve tutukluları çalıştırmaktan çekinmesin. Ceza infaz kurumlarında bulunmuş ve o tecrübeyi yaşamış olan hükümlü ve tutuklular, sokaklarda bu ceza infaz sistemiyle tanışmamış olanlara göre daha fazla riskli insanlar değillerdir. Birtakım tecrübeleri yaşadıkları için çok daha ihtiyatlı ve verimli arkadaşlarımızdır."

Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mustafa Sağıroğlu, bu yıl Ankara Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından toplam 12 bin 723 bireysel görüşme ve 3 bin 296 grup çalışması yapıldığını bildirdi.

Denetimli serbestliğin hükümlüler, şüpheli ve sanıklar üzerine yoğunlaşmış gibi göründüğüne dikkati çeken Sağıroğlu, bunun, suçtan zarar gören mağdurların korunmasını ve onlara yardım edilmesini sağlayan bir durum olduğunu vurguladı. Sağıroğlu, "Bu konuda biraz sistemde eksiklik var. Bunu da bu seneki programlarımıza aldık. Mağdurlara da yardım edilmesi ve bunların diğer sistemlerden yararlanmasını sağlayıcı projeler geliştirdik." diye konuştu.

Sağıroğlu, yeniden suç işleme riskini azaltmak ve toplumun korunmasını sağlamak için hükümlülerin istihdam edilmesi sorununun devletin olduğu kadar toplumun da sorumluluğu olduğunun altını çizdi.

Ankara Kalkınma Ajansı İzleme ve Değerlendirme Birimi Başkanı Muhammed Seyid Pehlivan, ajans olarak toplam bütçesi 100 bin lira olan projeye, 75 bin lira destek sağladıklarını aktardı.







