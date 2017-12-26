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Eski İBB Zabıta Daire Başkanı Karali hakkında suç duyurusu

- İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li Meclis Üyesi Nadir Ataman, zabıta memuruna şiddet uyguladığı gerekçesiyle görevinden uzaklaştırılan Zabıta Daire Başkanı Tayfun Karali hakkında suç duyurusunda bulundu

Eski İBB Zabıta Daire Başkanı Karali hakkında suç duyurusu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li Meclis Üyesi Nadir Ataman, zabıta memuruna şiddet uyguladığı gerekçesiyle görevinden uzaklaştırılan Zabıta Daire Başkanı Tayfun Karali hakkında suç duyurusunda bulundu.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Ataman, hazırladığı suç duyurusu dilekçesini İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sundu.

Dilekçede, Kartal'daki Anadolu Yakası Zabıta Müdürlüğü bahçesinde, eski İBB Zabıta Dairesi Başkanı Tayfun Karali'nin bir zabıta memuruna acımasızca vurduğu ve 11-15 Aralık arasında çekilen görüntülerin bir haber kanalında yayınlandığı belirtilerek, görüntüye göre hazır ol pozisyonunda beklemesine ve karşılık vermemesine rağmen mağdur zabıta memuruna fiziki şiddet eyleminde bulunulduğu kaydedildi.

Çevredeki diğer zabıta memurları ve görevlilerin de olaya şahit olduğuna ilişkin görüntülerin yayınlanmasıyla kamuoyunun bilgi sahibi olduğu aktarılan dilekçede, "Bu görüntüler, bazı yabancı medya ajansları tarafından da haberleştirilmiş olup, yurt içi ve dışında, ülkemizin ve İstanbul şehrinin marka değerine son derece zarar vermiştir. Ülkemizin göz bebeği konumundaki bir büyükşehir nezdinde suç teşkil eden bir eylemin icra edilmesinin kabulü mümkün değildir." denildi.

Dilekçede, Karali ile ilgili gerekli soruşturmanın açılması ve bu kişinin tespit edilecek suçlar doğrultusunda yargılanması talep edildi.

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