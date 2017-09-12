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Eski İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri hakkındaki FETÖ davası

- Eski Genel Sekreter Eyüp Tepe, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuksuz yargılandığı davada hakim karşısına çıktı

Eski İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri hakkındaki FETÖ davası

ANKARA (AA) - Eski İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Eyüp Tepe, "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği" iddiasıyla tutuksuz yargılandığı davada hakim karşısına çıktı.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Tepe, avukatı ve yakınları katıldı.

Tutuksuz sanık Tepe, 1992 yılında mesleğe kaymakam adayı olarak başladığını, terörün yoğun olduğu yıllarda Doğu ve Güneydoğu'da birçok ilçede görev yaptığını anlattı.

Tepe, 2006 yılında mülkiye müfettişi olarak atandığını, üç yıl sonra İçişleri Genel Sekreterliği görevine getirildiğini ve ardından da Kars Valisi olarak atandığını söyledi.

Darbe girişiminden sonra merkez valisiyken ihraç edildiğini dile getiren Tepe, FETÖ ile uzaktan yakından hiçbir ilişkisini olmadığını, görevde olduğu dönemde de örgütle mücadele ettiğini öne sürdü.

Mahkeme Başkanı Oğuz Dik'in FETÖ'nün sözde "emniyet imamı" Osman Hilmi Özdil ile mail trafiğini sorması üzerine Tepe, "Özdil benim 1984-89 yıllarında aynı sınıfta olduğum şahıstır. Eski mezunlar olarak Ankara'da iftar programları düzenleniyordu. Ben genelde Ankara dışında olduğumdan yemeklerin çoğuna katılmadım. Bir seferinde düzenlenen iftarda görüşmüştüm, bana sigortacılık yaptığını söyledi. İddia edilen mail trafiğim ya iftar programıyla ilgili olmuştur ya da sigorta ile ilgili görüşmelerim olmuştur. Zaten 2010 yılında medyada bu şahsın emniyet imamı olduğu yönünde haber çıkınca bir daha görüşmem olmadı." dedi.

Tepe, Kars Valiliği döneminde SODES projelerini örgüte yakın kişilere verdiği iddiasına karşılık, söz konusu projelerin valinin değil vali yardımcısının sorumluluğunda bulunduğunu ve Kalkınma Bakanlığınca onaylandığını, bunlarda bir dahli olmadığını ileri sürdü.

Mahkeme, eksiklerin giderilmesi ve şüphelinin HTS kayıtlarının temini için duruşmayı 5 Mart 2018'e erteledi.

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Ankara 17. Ağır Ceza MahkemesiEski İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Eyüp TepeFetö
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