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Eski İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri hakkındaki FETÖ davasında karar

- Eski İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Ergenoğlu, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıl hapis cezasına çaptırıldı

Eski İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri hakkındaki FETÖ davasında karar

ANKARA (AA) - Eski İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Mehmet Ergenoğlu, hakkındaki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile ilgili davada "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 17-25 Aralık sürecinde İçişleri Bakanlığı Genel Sekreterliği görevini yürüten Ergenoğlu, avukatları ve yakınları katıldı.

Duruşmaya Akşehir Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılan Ergenoğlu, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullanmadığını, telefonunun programın yüklenmesine elverişli olmadığını öne sürdü.

Mahkeme Başkanı Oğuz Dik'in Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan gelen, sanığın internete ve "ByLock"a giriş yaptığı zaman ve süreleri gösteren raporu okuması üzerine Ergenoğlu, "ByLock kullanmış olsam çözüm içeriği belli olur, raporu kabul etmiyorum, bir yanlışlık olduğunu düşünüyorum." dedi.

Sanık avukatı da müvekkilinin tahliyesini talep etti.

Son sözü sorulan Ergenoğlu, 22 yıl mülki amirlik yaptığını, FETÖ/PDY ile hiçbir bağlantısı olmadığını ve 240 gündür tutuklu olduğunu ifade ederek tahliyesini istedi.

Mahkeme Başkanı Dik, üyelerle yaptığı müzakerenin ardından hükmü açıkladı.

Buna göre mahkeme, Ergenoğlu'nu, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, Ergenoğlu'nun yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesine de karar verdi.


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