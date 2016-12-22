Eski İsrail Cumhurbaşkanı Katsav'ın tahliyesi

KUDÜS (AA) - Tecavüz ve cinsel taciz suçlamalarından 7 yıl hapse mahkum olan, 5 yılın ardından tahliye edilen eski İsrail Cumhurbaşkanı Moşe Katsav devletin imtiyazlarından yararlanamayacak.

İsrail Jerusalem Post gazetesinin bugün yayınlanan sayısındaki habere göre, Katsav’ın Parlamento Maliye Komisyonu kararı gereğince, ofis ve sekreteri olmayacak, konut masrafları ödenmeyecek, otomobil ve özel şoför sağlanmayacak, sınırsız iletişim ve günlük gazete masrafları karşılanmayacak.



Parlamento Maliye Komisyonu’nun “ahlaksızlıktan” hüküm giydiği için Katsav’ın imtiyazlardan mahrum olmasına karar verdiğini belirten Jerusalem Post, eski cumhurbaşkanının emeklilik maaşını almaya devam edeceğini aktardı.



Katsav, İsrail makamlarına yaptığı başvuruda daha erken tahliye talebinde bulunmuştu. İsrail Savcılığının itiraz etmemesi üzerine Katsav dün tahliye edilmişti.



Katsav, turizm bakanıyken, bir bakanlık çalışanına tecavüz ve cumhurbaşkanlığı ofisinde iki çalışanı taciz etmekten suçlu bulunmuştu.



2000-2007 yılları arasında cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan Katsav, tecavüz iddialarının medyaya yansımasının ardından istifa etmek zorunda kalmıştı.

