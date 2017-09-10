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Eski Kara Kuvvetleri Komutanı Çolak'ın acı günü

- Orgeneral Çolak'ın annesinin cenaze törenine, İçişleri Bakanı Soylu da katıldı

Eski Kara Kuvvetleri Komutanı Çolak'ın acı günü

TRABZON (AA) - Eski Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak'ın annesinin cenazesi, Trabzon'da toprağa verildi.

Orgeneral Çolak'ın 92 yaşında vefat eden annesi Sehure Çolak için Akçaabat ilçesindeki Yeni Cami'de cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Orgeneral Çolak ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon Valisi Yücel Yavuz, AK Parti Trabzon milletvekilleri Muhammet Balta ve Salih Cora ile Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu ve vatandaşlar katıldı.

Soylu, Çolak ve yakınlarına taziyelerini iletti. Bakan Soylu, öğle vakti kılınan cenaze namazında Çolak'ın yanında saf tuttu.

Sehure Çolak'ın cenazesi, ilçedeki aile kabristanında toprağa verildi.

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