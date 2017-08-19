Eski karısını vurup intihar girişiminde bulundu

KAYSERİ(AA) - Kayseri'de eski karısını tabancayla vuran kişi, intihar girişiminde bulundu.
İddiaya göre, Gökhan D. (36) Gökkent Mahallesi'nde yaşayan ve bir hafta önce boşandığı eşi Zeliha Ö.'nün evine 2 çocuğunu görmek için gitti.
Eski çiftin arasında çocukları binanın bahçesinde oynarken tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesiyle Gökhan D, tabancayla Zeliha Ö'ye ateş etti. Eski karısını göğsünden yaralayan zanlı, daha sonra 4. katta bulunan evin penceresinden atladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Hastaneye kaldırılan Gökhan D. ve Zeliha Ö'nün sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.