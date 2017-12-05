Eski Katalan lider hakkındaki tutuklama talebi geri çekildi

MADRİD (AA) - İspanya Yüksek Mahkemesi hakimi Pablo Llarena, Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan eski Katalonya Özerk Yönetim Hükümeti Başkanı Carles Puigdemont ve 4 eski Katalan bakan hakkındaki Avrupa tutuklama ve iade talebini geri çekti.

Bağımsızlık yanlısı referandumun ardından 30 Ekim'de Brüksel'e giden Puigdemont ve 4 eski Katalan bakan hakkında Ulusal Mahkemede yürütülen soruşturmanın Yüksek Mahkemeye geçmesi sonrasında eski Katalan yetkililerin hukuki durumlarında değişiklik yapıldı.

Yüksek Mahkeme Hakimi Llarena, Katalonya'da 21 Aralık'ta yapılacak yerel parlamento seçimlerine aday olan ve yaptıkları açıklamalarda İspanya'ya döneceklerini söyleyen Puigdemont ve 4 eski bakan hakkındaki Avrupa tutuklama ve iade talebinin artık geçerli olmadığına hükmetti.

Diğer yandan hakim Llarena'nın kararında Puigdemont ve 4 eski bakan hakkında ulusal tutuklama emrinin ise halen geçerliliğini koruduğu görüldü. İspanyol basınında yer alan yorumlarda Puigdemont ve diğer 4 siyasetçinin İspanya'ya giriş yapmaları halinde tutuklanacakları ancak yurt dışında serbest olacakları ifade edildi.

Katalonya'nın önemli gazetelerinden La Vanguardia, Yüksek Mahkemenin verdiği kararın arkasında hukuki bir taktik olduğunu iddia etti. Haberde, Belçika mahkemesinin 14 Aralık'ta Puigdemont ve 4 eski Katalan bakan hakkında İspanya'nın iade talebiyle ilgili kararını vereceği hatırlatılarak "Belçika mahkemesi Puigdemont'u sadece görevini kötüye kullanma suçundan İspanya'ya iade edilebilir. Bundan dolayı da sadece kamu görevinden men cezası alır ve devlete karşı başkaldırma ve ayaklanma suçlarından İspanya'da yargılanması önlenmiş olur. Yüksek Mahkeme, Avrupa tutuklama ve iade talebini geri çekerek Puigdemont ve diğer 4 eski Katalan bakanın İspanya'ya giriş yapmaları halinde yargılanmalarının önünü açık bıraktı." görüşü savunuldu.

Katalonya'da 1 Ekim'de yapılan yasa dışı bağımsızlık referandumu ve ardından 27 Ekim'de Katalonya yerel parlamentosunun ilan ettiği tek taraflı bağımsızlık kararı sonrasında Başsavcılığın girişimiyle ayrılıkçı Katalan siyasetçiler hakkında "Devlete karşı başkaldırma, ayaklanma ve kamu malını kötüye kullanmak" suçlarından soruşturma açılmıştı.

Puigdemont ve 4 eski katalan bakan hakkındaki Avrupa tutuklama ve iade emri, 3 Kasım'da Ulusal Mahkeme hakimi Carmen Lamela tarafından çıkarılmıştı.

Muhabir: Şenhan Bolelli



