Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape
Sinemada rekor kırıldı
Sinemada rekor kırıldı
Otomobil fiyatı artabilir
Otomobil fiyatı artabilir
70 bin konut yapacak
70 bin konut yapacak
ÖİV 53 lira olacak
ÖİV 53 lira olacak
Turizm cari açığı önler
Turizm cari açığı önler

Eski Katalan lider Puigdemont'dan müzakere çağrısı

- Eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Puigdemont, İspanya merkezi hükümetine siyasi müzakerelere başlaması çağrısı yaptı

Eski Katalan lider Puigdemont'dan müzakere çağrısı

BRÜKSEL (AA) - Eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont, İspanya merkezi hükümetine "meşru seçim sonuçlarını tanıma ve siyasi müzakerelere başlama" çağrısında bulundu.

Katalonya'nın tek taraflı bağımsızlık ilanı sonrası görevden alınan ve hakkında tutuklama kararı çıkarılmasının ardından Brüksel'e kaçan eski yerel yönetim başkanı Puigdemont, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Katalonya'da "21 Aralık'ta gerçekleştirilen meşru seçim sonuçlarını İspanya merkezi hükümetinin kabul etmesi gerektiğini" belirten Puigdemont, "Başkan olarak, İspanya hükümeti ve destekçilerinin Katalanların ellerinden izinsiz biçimde aldıkları her şeyi iade etmelerini talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Katalonya bölgesinin halen meşru lideri olduğunu iddia eden Puigdemont, İspanya Başbakanı Mariano Rajoy'a krizin çözümüne yönelik siyasi müzakerelere başlaması çağrısında bulundu.

Puigdemont, seçimde herkesin kendini ifade edebildiği değerlendirmesinde bulunarak, "Rajoy, sonuçları kabul etmek için ne bekliyor?" yorumunu yaptı.

- Katalonya'daki tek taraflı bağımsızlık ilanı süreci

Katalonya Özerk Yönetimi, 1 Ekim'de bağımsızlık referandumuna gidilmesine karar vermiş ancak İspanya Anayasa Mahkemesi, ülkenin "bölünemez" olduğu maddesinden hareketle girişiminin yasa dışı olduğunu açıklamıştı.

Merkezi yönetim, 27 Ekim'deki tek taraflı bağımsızlık ilanı sonrası anayasanın 155. maddesini işleterek yerel parlamento ile hükümeti feshetmiş, 21 Aralık'ta seçime gidilmesini kararlaştırmış ve bölgeyi geçici olarak doğrudan yönetmeye başlamıştı.

Bağımsızlık yanlısı partiler oy oranı bakımından yüzde 50'yi bulamasalar bile seçim sistemi nedeniyle 21 Aralık'ta parlamentoda hükümet kurma çoğunluğuna ulaşmıştı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BrükselCarles PuigdemontİspanyaKatalonyaSeçim
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5