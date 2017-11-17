Eski Katalan lider Puigdemont'un yargılanması

BRÜKSEL (AA) - Belçika Asliye Mahkemesinde hakim karşısına çıkan eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont ve 4 bakanın yargılanması 4 Aralık'a ertelendi.

Haklarında Avrupa Tutuklama Emri bulunan Puigdemont ve eski bakanlar Maria Aleu Serret, Antoni Oliveres Comin, Lluis Gordi Puig ve Clara Obiols, Brüksel’de bulunan Belçika Asliye Mahkemesinde hakim karşısına çıktı.

Puigdemont’un avukatı Paul Bekaert duruşma sonrasında basına, "Belçika Federal Savcılığı mahkemeden Avrupa Tutuklama Emrinin bugün uygulanmasını istedi ancak henüz karar verilmedi. Duruşma 4 Aralık'a ertelendi." açıklamasında bulundu.

-Başbakanlar görüştü

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy ve Belçika Başbakanı Charles Michel ise bugün İsveç'te düzenlenen Sosyal Zirve'de bir araya geldi. Bu görüşmenin ardından açıklama yapan Michel, "Bu, kuvvetler ayrımına bağlı hukuki bir süreçtir. Kararı, yasal merciler verecek." ifadesini kullandı.

-Süreç

Geçen ay tek taraflı bağımsızlık ilan eden Katalonya özerk yönetimi parlamentosu, merkezi hükümetin uyguladığı anayasanın 155. maddesi gereği feshedilip yerel hükümetin yetkileri merkeze devredilmiş ve 21 Aralık'ta erken yerel seçime gitme kararı alınmıştı.

Devlete karşı başkaldırma, ayaklanma ve kamu malını kötüye kullanmakla suçlanan üst düzey 20 ayrılıkçı Katalan siyasetçiden 5'i şartlı 2'si şartsız serbest bırakılmış, 8'i tutuklanıp ceza evine gönderilmiş ve Brüksel'e kaçan eski Katalonya Başkanı Carles Puigdemont ile 4 eski bakan hakkında Avrupa Tutuklama ve İade Emri çıkarılmıştı.

Katalonya Özerk Yönetiminin tek taraflı bağımsızlık ilanındaki rolleri nedeniyle "devlete karşı başkaldırma, ayaklanma ve kamu malını kötüye kullanmakla" suçlanan eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont ve 4 bakanı haklarında tutuklama kararı çıkmadan Brüksel’e kaçmıştı.

İspanya Ulusal Mahkemesi, bu kişiler hakkında Avrupa çapında tutuklama kararını resmi olarak Belçika'ya iletmişti.

Belçika Federal Savcılığı tarafından atanan soruşturma hakimi, 6 Kasım'da söz konusu kişiler hakkında şartlı serbest bırakma kararı almıştı.

Bu kişiler, İspanya'ya iade edilmeleri durumunda "devlete karşı başkaldırma, ayaklanma ve kamu malını kötüye kullanmak" suçlarından yargılanacak. Puigdemont için istenen toplam ceza 30 yılı buluyor.