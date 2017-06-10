Eski kaymakama FETÖ/PDY'den tutuklama

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Hozat Kaymakamı Bekir Demir tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamada, terör faaliyetlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.
Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik çalışmaların sürdürüldüğü kaydedilen açıklamada, "Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen Hozat Kaymakamı Bekir Demir, ilimizde gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır." ifadesi yer aldı.