Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam teknoloji ekonomi ABD
Şah damarı üç kat büyüdü
Şah damarı üç kat büyüdü
Motorine 7 kuruş indirim
Motorine 7 kuruş indirim
Barter modeliyle ihracat
Barter modeliyle ihracat
Türkiye'nin “5 yıldızlı“ kenti Antalya
Türkiye'nin 5 yıldızlı kenti
Sezonun ilk palamutları tezgahlardaki yerini aldı
İlk palamutlar tezgahlarda

Eski Komiser Yardımcısı Büyükyıldırım'ın "FETÖ" davası

- Erzurum'da, FETÖ/PDY'nin polis yapılanmasında yer aldığı iddia edilen eski komiser yardımcısı Büyükyıldırım'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanmasına devam edildi

Eski Komiser Yardımcısı Büyükyıldırım'ın

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) polis yapılanmasında yer aldığı öne sürülen eski komiser yardımcısı Murat Büyükyıldırım'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanmasına devam edildi.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz iken yargılama aşamasında tutuklanan sanık Murat Büyükyıldırım ile avukatı Gündüz Güneş ve tanık katıldı.

Tanık polis M.A. beyanında, komiser yardımcılığı görevindeyken tanıştığı sanığın örgütün sohbetlerine katıldığını söyledi.

Büyükyıldırım'ın kendisiyle nerede tanıştığını ve toplantılara nerede katıldığını sorması üzerine M.A, şöyle konuştu:

"Sanıkla ByLock sohbet grubundan tanışırdık. Erzurum 2010 mezunları FETÖ sorumlusu 'Ömer' kod adlı Rıza Şahin'in vasıtası ve beyanlarıyla sanığı tanırım. Aynı sohbet gruplarında değildik ancak ByLock grubundan kendisini tanırım. Meslektaş olduğumuz için yüz yüze görüşmüşlüğümüz vardır. Toplantıları kendi evlerimizde yapardık."

Avukat Güneş, savunmasında, tanık M.A'nın müvekkiliyle aynı sohbet grubunda olmadığını, farklı gruplarda olduğu için müvekkilinin sohbetlerde olduğunu bilecek durumda olmadığını öne sürerek, Büyükyıldırım'ın tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Murat Büyükyıldırım'ın bu halinin devamına karar vererek eksikliklerin tamamlanması amacıyla duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, eski komiser yardımcısı olan sanık Büyükyıldırım hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün polis yapılanmasına dahil olduğu iddiasıyla soruşturma başlatıldığı belirtiliyor.

Büyükyıldırım'ın FETÖ/PDY'nin kullandığı haberleşme sistemi "ByLock" programını kullandığı aktarılan iddianamede, Asya Katılım Bankası'nda hesabı bulunan sanığın FETÖ/PDY'nin toplantı ve sohbetlerine katıldığı ve 2009'da komiser yardımcılığı sınavını kazandığı ifade ediliyor.

Büyükyıldırım'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi isteniyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
DavaDuruşmaErzurumFetöPolis
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5