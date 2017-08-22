Eski Komiser Yardımcısı Büyükyıldırım'ın

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) polis yapılanmasında yer aldığı öne sürülen eski komiser yardımcısı Murat Büyükyıldırım'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanmasına devam edildi.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz iken yargılama aşamasında tutuklanan sanık Murat Büyükyıldırım ile avukatı Gündüz Güneş ve tanık katıldı.

Tanık polis M.A. beyanında, komiser yardımcılığı görevindeyken tanıştığı sanığın örgütün sohbetlerine katıldığını söyledi.

Büyükyıldırım'ın kendisiyle nerede tanıştığını ve toplantılara nerede katıldığını sorması üzerine M.A, şöyle konuştu:

"Sanıkla ByLock sohbet grubundan tanışırdık. Erzurum 2010 mezunları FETÖ sorumlusu 'Ömer' kod adlı Rıza Şahin'in vasıtası ve beyanlarıyla sanığı tanırım. Aynı sohbet gruplarında değildik ancak ByLock grubundan kendisini tanırım. Meslektaş olduğumuz için yüz yüze görüşmüşlüğümüz vardır. Toplantıları kendi evlerimizde yapardık."

Avukat Güneş, savunmasında, tanık M.A'nın müvekkiliyle aynı sohbet grubunda olmadığını, farklı gruplarda olduğu için müvekkilinin sohbetlerde olduğunu bilecek durumda olmadığını öne sürerek, Büyükyıldırım'ın tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Murat Büyükyıldırım'ın bu halinin devamına karar vererek eksikliklerin tamamlanması amacıyla duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, eski komiser yardımcısı olan sanık Büyükyıldırım hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün polis yapılanmasına dahil olduğu iddiasıyla soruşturma başlatıldığı belirtiliyor.

Büyükyıldırım'ın FETÖ/PDY'nin kullandığı haberleşme sistemi "ByLock" programını kullandığı aktarılan iddianamede, Asya Katılım Bankası'nda hesabı bulunan sanığın FETÖ/PDY'nin toplantı ve sohbetlerine katıldığı ve 2009'da komiser yardımcılığı sınavını kazandığı ifade ediliyor.

Büyükyıldırım'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi isteniyor.