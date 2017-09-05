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Eski köy okulu kazı evi olacak

- Kırşehir'in Kaman ilçesinde 8 milyon yıllık fosillerin bulunduğu Kurutlu köyündeki kullanılmayan ilkokul, kazı evine dönüştürülecek

Eski köy okulu kazı evi olacak

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Kaman ilçesinde 8 milyon yıllık fosillerin bulunduğu Kurutlu köyündeki eski ilkokul, kazı evi olacak.

Eski Kurutlu İlkokulu, 2011'de yüzey araştırmalarıyla başlayan, daha sonra Bakanlar Kurulu kararıyla sistematik hale dönüştürülen Kurutlu kazılarında görev alan doktora öğrencileri ve öğretim üyelerinin kullanması için Kültür ve Turizm Bakanlığına devredildi.

Ödenek tahsis edilen ilkokul, tadilat ve temizlik çalışmaları tamamlandıktan sonra kazı evi olarak hizmet verecek.

Kurutlu Yüzey Araştırmaları Grubu ve Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) Antropoloji Bölümü Başkanı Doç. Dr. Ahmet Cem Erkman, AA muhabirine, kazıların uzun yıllar devam etmesinin planlandığını söyledi.

Bölgede fil, zürafa, gergedan ve kedigillerden iri bir hayvana ait 8 milyon yıllık fosillerin bulunduğuna işaret eden Erkman, gelecek yıllarda kitaplardaki bilgileri değiştirebilecek nitelikte yeni bulgulara ulaşacaklarına inandığını vurguladı.

Kazı çalışmaları sırasında aylarca arazide çalıştıklarını dile getiren Erkman, bu amaçla doktora öğrencileri, öğretim üyeleri ile yurt içi ve dışından gelen bilim insanlarının kalabileceği bir yer ihtiyacı doğduğunu belirtti.

Kırşehir Valiliğinin girişimleriyle bakanlığa tahsis edilen eski ilkokulda altyapı, tadilat ve temizlik çalışmalarının başladığını anlatan Erkman, "Şimdilik bir odasında kazıya gelen doktora öğrencilerimiz kalıyor. Kazı evi sayesinde Kırşehir'den kazı bölgesine gidip gelme zorluğundan kurtulmuş olacağız." dedi.

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Kazı EviKırşehirKurutlu Kazıları
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