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Eski Lice Belediye Başkanı Zuğurli cezaevine konuldu

- Yargıtay tarafından "terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası onanan eski Diyarbakır Lice İlçe Belediye Başkanı Zuğurli, cezaevine konuldu

Eski Lice Belediye Başkanı Zuğurli cezaevine konuldu

DİYARBAKIR (AA) - Eski Lice Belediye Başkanı Rezan Zuğurli cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Yargıtay tarafından "terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası onanan Zuğurli, merkez Yenişehir ilçesinde gözaltına alındı.

Zuğurli, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

- Zuğurli'nin yargılanması süreci

Zuğurli, Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesince 2010 ve 2011 yılında 3 ayrı izinsiz gösteriye katıldığı iddiasıyla 5 yıl hapis cezasına çarptırılmış, Yargıtay 9. Ceza Dairesinin "eksik soruşturma" yapıldığı değerlendirmesi üzerine yeniden yargılanmıştı.

Özel yetkili mahkemelerin kapatılması nedeniyle 7 Mayıs 2014'te Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada Zuğurli, "terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

İçişleri Bakanlığınca Lice Belediye Başkanlığı görevinden alınan Zuğurli'nin yerine Lice Belediye Başkan Vekilli olarak Kaymakam Sinan Başak görevlendirilmişti.

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