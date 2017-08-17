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Eski Maliye çalışanlarına operasyon

- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında Ankara merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen eski Maliye Bakanlığı çalışanı 70 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

Eski Maliye çalışanlarına operasyon

ANKARA (AA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında Ankara merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen eski Maliye Bakanlığı çalışanı 70 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, Ankara merkezli 5 ilde operasyon düzenlendi.

Bu kapsamda, terör örgütünün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen ve tamamı ihraç edilen Maliye Bakanlığı çalışanı 70 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Sabah saatlerinde başlayan gözaltı işlemlerinin devam ettiği belirtildi.


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