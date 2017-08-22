Eski Melikşah Üniversitesi rektörü hakim karşısında

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na FETÖ/PDY yönelik soruşturma kapsamında, aralarında Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Melikşah Üniversitesinin rektörü, akademisyenleri ve personelinin de aralarında bulunduğu 3'ü tutuklu 21 sanığın yargılanmasına devam edildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanıklar eski Melikşah Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Dursun Mat, eski Genel Sekreter Veli Demirci ve Emin Emirza, bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları hazır bulundu.

Savcı, mütalaasında, sanıkların tutukluluk hallinin devamını istedi.

Tutuklu sanık Mat, ifadesinde, üzerine atılı olan örgüt üyeliği suçlamasını kabul etmediğini söyledi.

Görev yaptığı Niğde ve Melikşah üniversitelerinde hiç kimseye torpil ve haksızlık yapmadığını iddia eden Mat, şöyle konuştu:

"Melikşah Üniversitesinde liyakate göre değil cemaate göre adam aldığım iddia ediliyor. Burada 2012-2016 yıllarında görev yaptım. Aldığım hiçbir kişi FETÖ'den tutuklu değildir, tamamen liyakate göre alım yaptım. Kimseyi kayırmadım. Son güne kadar öğrencilere dünya standartlarında eğitim vermeye çalıştım."

ByLock kullandığı iddiasını da kabul etmeyen Mat, "Telefon hattımı 20 yıldır kullanıyorum. Cep telefonumun IMEI numarası ile sorgudaki IMEI numarası birbirini tutmuyor. Bank Asya'daki hesabım, maaş hesabımdır. Melikşah Üniversitesinde 2012 yılında göreve başladım. Maaşım bu bankaya yatıyordu." dedi.

Bunları hak etmediğini ve 1 yıldır tutuklu olduğunu ifade eden Mat, tahliyesini ve beraatini talep etti.

Tutuklu sanık Veli Demirci, Melikşah Üniversitesi mütevelli heyetinde raportör olarak görev yaptığını söyledi. Memur olduğunu belirten Demirci, herhangi bir terör örgütü ile ilişkisi olmadığını öne sürerek "Talimat almadım, örgüt üyeliği yapmadım. Böyle bir kalkışma ile ilişkim ve alakam olmadı. Olsaydı durmazdım, kaçardım. Tahliyemi talep ediyorum." açıklamasında bulundu.

Tutuklu sanık Emin Emirza da yaklaşık 1 yıldır tutuklu olduğunu anlattı. Melikşah Üniversitesinde hiçbir görevi bulunmadığını aktaran Emirza, "İddianamede sadece ByLock kullanıcısı olduğum iddia edilmekte. Suçlamayı kabul etmiyorum. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Tutuklu sanıkların tahliye taleplerini reddeden mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.