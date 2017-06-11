Eski milletvekili Akşener, Antalya'da

ANTALYA (AA) - Eski milletvekili Meral Akşener, "Bütün zor şartlara rağmen hayır tercihinde bulunan bizler, milletimizin çok büyük ve cesaretli teveccühü ile karşılaştık." dedi.

Akşener, Milliyetçi Meslek Adamları Birliği Antalya Şubesi tarafından Muratpaşa ilçesindeki bir otelde düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, son iki yıldır MHP'nin Olağanüstü Genel Kurulu'nu hükümet engeli nedeniyle yapamadıklarını belirterek, iktidar partisinin ise 15 günde hem başbakan hem de genel başkan değiştirdiğini ifade etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ortaya atması sonucu Türkiye'nin başkanlık sistemi için halk oylamasına gittiğini anlatan Akşener, farklı görüşlere mensup parti ve siyasetçilerin de bir araya gelerek, "Hayır" oyu tercihini kullanmak için yollara düştüğünü kaydetti.

Halk oylaması sürecinde "Terörist, FETÖ'cü, vatan haini" ilan edildiklerini belirten Akşener, "Bütün zor şartlara rağmen hayır tercihinde bulunan bizler, milletimizin çok büyük ve cesaretli teveccühü ile karşılaştık. En son bir hafta kala yaptırdığım ankette yüzde 54 Hayır, yüzde 46 Evet'ti. Sandıkları da bugüne kadar olmadığı şekilde STK'lar, bizler, siyasi partiler sandıkları koruduk. Hayır tercihinde bulunan kardeşlerimiz oylarının peşinden gittiler. Ama biz bilemedik ki hakem sahtekarmış." diye konuştu.

- "Osmanlı da bizim, Cumhuriyet de bizim"

Milletin önce etnisite olarak bölünmeye çalışıldığını, ardından da mezhep olarak bölmeye çalışıldığını savunan Akşener, bunda hiçbir şekilde başarılı olunamadığını bildirdi.

Meral Akşener, Türkiye'de "Cumhuriyeti sevenler", "Osmanlı'yı sevenler " diye çok derin bir ayrışma olduğu iddiasında bulunarak, şunları söyledi:

"Allah'ın izniyle milletimizin adına 'Osmanlı ile Cumhuriyet' diyeceğiz.. Osmanlı da bizim, Cumhuriyet de bizim. Cumhuriyet de demokrasi de bizim. Aziz Türk milleti de bizim. Dolayısıyla dün etnisite üzerinden bölemeyenler, mezhep üzerinden bölemeyenler, şimdi bu bölünmeden medet umanlara sandıkta, her alanda ev ev, kapı kapı gezerek, gerçek Osmanlı tokadını işte buradakiler atacak."



