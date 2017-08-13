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Eski Milletvekili Bayram gözaltında

- Eski Van Milletvekili Mustafa Bayram, hakkındaki kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası nedeniyle Edremit ilçesindeki evinde gözaltına alındı

Eski Milletvekili Bayram gözaltında

VAN (AA) - Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski Van Milletvekili Mustafa Bayram, gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Bulundurulması yasak silah ve mühimmat" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Bayram'ın Edremit'teki evine operasyon düzenledi.

Bayram, evinde gözaltına alınırken, yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 2 sahte plaka ele geçirildi.

İzmir'de görülen dava kapsamında cezası kesinleşen Bayram'ın, işlemlerin ardından cezaevine gönderileceği öğrenildi.

Bu arada, evde bulunan ruhsatsız tüfeklerin sahibi olan Bayram'ın iki oğlu hakkında da 2521 sayılı kanun uyarınca işlem yapıldığı bildirildi.

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