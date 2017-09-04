Eski Milletvekili Çiftçi vefat etti

ÇANKIRI (AA) - Eski Çankırı Milletvekili Ali Çiftçi, hayatını kaybetti.
18. dönem Çankırı Milletvekili Çiftçi, bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
77 yaşında vefat eden Çiftçi'nin cenazesi Büyükhacıbey köyü Merkez Camisi'ne getirildi. Çiftçi'nin cenazesi, kılınan namazın ardından köydeki aile mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze törenine Çiftçi'nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Çankırı Belediye Başkanı İrfan Dinç, AK Parti İl Başkanı Celal Kaman ve çok sayıda vatandaş katıldı.