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Eski milli halterci Mutlu gençlerle buluştu

- Olimpiyat şampiyonu eski milli halterci Mutlu: - "Halil Mutlu olduysam ve başarılara ulaştıysam ülkemin bana sağlamış olduğu imkanlar sayesindedir" - "Bugün sosyal medya ve akıllı telefonlar var. Onlardan ne kadar uzak durursanız ileride hayatınız o kadar güzel olur. Çocuklarım, 'Baba yattığın yerden para kazanıyorsun.' diyor. Ben o günlerde çok çalışmamla bugün herkesin hayal ettiği hayatı yaşıyorum"

Eski milli halterci Mutlu gençlerle buluştu

ANKARA (AA) - Olimpiyat şampiyonu eski milli halterci Halil Mutlu, "Halil Mutlu olduysam ve başarılara ulaştıysam ülkemin bana sağlamış olduğu imkanlar sayesindedir." dedi.

Mutlu, "Önemli Şahsiyetler Öğrencilerle Buluşuyor" konulu panel kapsamında Çubuk Atatürk Ortaokulunda öğrencilerle buluştu.

Okulun konferans salonunda düzenlenen panelin açılışında konuşan okul müdürü Nusret Parlak, kendilerini kırmayarak düzenledikleri panele katılan Mutlu'ya öğrenciler adına teşekkür etti.

Parlak, panel ile başarıya nasıl ulaşılır sorusunun cevabını bulmaya çalışacaklarını belirtti.

Daha sonra Mutlu'nun elde ettiği başarılar slayt gösterimi ile sunuldu.

Mutlu, Bulgaristan'da bir Türk olarak doğduğunu ifade ederek, 16 yaşında Türkiye'ye geldiğini söyledi.

Bulgaristan'da bıraktığı haltere Türkiye'de devam ettiğini vurgulayan Mutlu, Türkiye'nin kendisine tüm imkanları sağladığını aktardı.

Elde ettiği başarılarla ülkesine borcunu ödemeye çalıştığını dile getiren Mutlu, "Halil Mutlu olduysam ve başarılara ulaştıysam ülkemin bana sağlamış olduğu imkanlar sayesindedir." diye konuştu.

Emekli olduktan sonra aktif sporu bıraktığını ancak sağlık için spora devam ettiğine işaret eden Mutlu, her zaman sağlıklı beslenmeye dikkat ettiğini kaydetti.

Öğrencilere sağlıklı beslenmelerini tavsiye eden Mutlu, başarılı olmaları için de çok çalışmaları gerektiğini aktardı.

Mutlu, şöyle devam etti:

"Ben de sizin gibi saklambaç, çelik çomak gibi oyunlar oynamak isterdim ama ya oyun ya da spor, ikisinden birini yapmam lazımdı.Bugün sosyal medya ve akıllı telefonlar var. Onlardan ne kadar uzak durursanız ileride hayatınız o kadar güzel olur. Çocuklarım, 'Baba yattığın yerden para kazanıyorsun.' diyor. Ben o günlerde çok çalışmamla bugün herkesin hayal ettiği hayatı yaşıyorum. 35 yaşında emekliye ayrıldım ve devlet baba bana maaşımı ödüyor. Ama sizin yaşınızda annemden, babamdan daha çok çalışıyordum."

En büyük hayalinin gençlere hizmet etmek olduğuna dikkati çeken Mutlu, halen bu noktaya gelemediğini bildirdi.

Mutlu, bu hedefine ulaşmak için mücadele etmeye devam ettiğini anlattı.

Öğrencilere çok çalışmaları ve mücadele etmelerini öneren Mutlu, gençlerin yılmadan, usanmadan hayallerinin peşinden koşmaları gerektiğini sözlerine ekledi.

Panele, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Arslan, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.


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