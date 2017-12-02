Eski Mısır Başbakanı Şefik hakkında suç duyurusu

KAHİRE (AA) - Mısır'da rejim yanlısı olduğu bilinen avukat Semir Sabri'nin, bu akşam ülkeye geri dönen eski Başbakan Ahmed Şefik hakkında Başsavcı Nebil Sadık ve Olağanüstü Yüksek Devlet Güvenlik Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduğu belirtildi.

Mısır medyasına göre, Sabri, gelecek dönem yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday olacağını Katar merkezli Al Jazeera kanalından açıklaması ve "ihanet suçu işlemesi" nedeniyle Şefik hakkında Başsavcı Nebil Sadık ve terör davalarına bakan Olağanüstü Yüksek Devlet Güvenlik Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Sabri'nin, Şefik'in ülkeye dönüşünün ardından gözaltına alınmasını ve yargılanmasını talep ettiği aktarıldı.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır yönetimleri, "teröre destek verdiği" iddiasıyla 5 Haziran'da Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmişti. Bu ülkeler daha sonra Al Jazeera kanalının kapatılması da dahil Katar'dan bazı taleplerde bulunmuştu.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ise Amerikan CBS kanalında bir programda, "Egemenliğimiz kırmızı çizgimizdir. Kimsenin buna müdahale etmesini kabul etmeyiz. Tarih, 50 yıl sonra Al Jazeera kanalının tüm bölgede ifade özgürlüğü kavramını nasıl değiştirdiğini kaydedecek. Al Jazeera'yı kapatmayacağız." açıklamasını yapmıştı.

Eski Mısır Başbakanı Ahmed Şefik, BAE'de geçirdiği yaklaşık 5 yıllık sürenin ardından bu akşam ülkesine geri dönmüştü.

Mısır'da darbeyle görevinden uzaklaştırılan Muhammed Mursi'nin kazandığı 2012 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de aday olan eski Başbakan Şefik, 2018'de ülkesinde yapılacak seçimlerde tekrar cumhurbaşkanı adayı olacağını belirtmişti.





