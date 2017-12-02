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Eski Mısır Başbakanı Şefik, Kahire'ye ulaştı

KAHİRE (AA) - Mısır'da gelecek dönem yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday olacağını açıklayan eski Başbakan Ahmed Şefik'in, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) geçirdiği yaklaşık 5 yıllık sürenin ardından ülkesine...

Eski Mısır Başbakanı Şefik, Kahire'ye ulaştı

KAHİRE (AA) - Mısır'da gelecek dönem yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday olacağını açıklayan eski Başbakan Ahmed Şefik'in, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) geçirdiği yaklaşık 5 yıllık sürenin ardından ülkesine geri döndüğü bildirildi.

Uluslararası Kahire Havalimanı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Şefik, Abu Dabi'den gelen özel bir uçakta beraberindeki 20 kişiyle Kahire'ye iniş yaptı.

Havalimanında Şefik'i, ailesinden 50 kişi ve bazı destekçilerinin karşıladığı belirtildi.

Şefik'in kızkardeşinin oğlu Şerif eş-Şazili, gazetecilere yaptığı açıklamada, BAE'den ayrılmadan hemen önce Şefik'in ekibinden telefon aldıklarını, sağlık durumunun iyi olduğunu ilettiklerini söyledi.

BAE, eski Mısır Başbakanı Şefik'in Mısır'a dönmek üzere ülkeden ayrıldığını duyurmuştu.

Mısır'da darbeyle görevinden uzaklaştırılan Muhammed Mursi'nin kazandığı 2012 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de aday olan eski Başbakan Şefik, 2018'de ülkesinde yapılacak seçimlerde tekrar cumhurbaşkanı adayı olacağını belirtmişti. Şefik, bu kararının ardından BAE yönetimi tarafından kendisine "seyahat yasağı" konduğunu iddia etmişti.

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Ahmed ŞefikMısır
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