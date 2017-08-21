Eski MİT'çi Altaylı FETÖ'den gözaltına alındı

ANKARA (AA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aranan eski MİT mensubu Enver Altaylı, Antalya'nın Korkuteli ilçesinde gözaltına alınarak Ankara'ya getirildi.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında aranan eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubu Enver Altaylı, Antalya'nın Korkuteli ilçesinde dün gözaltına alındı.
Soruşturmanın yürütüldüğü Ankara'ya dün akşam saatlerinde getirilen Altaylı'nın Terörle Mücadele Şubesi'ndeki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.