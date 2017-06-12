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Eski Muğla evleri beyaza büründü

- Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında, Muğla'nın Menteşe ilçesinde eski Muğla evlerinin yaşatıldığı kentsel sit alanındaki mahallenin sakinleri, ücretsiz dağıtılan kireçlerle evlerine badana yaptı

Eski Muğla evleri beyaza büründü

MUĞLA (AA) - Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında, Muğla'nın Menteşe ilçesinde, eski Muğla evlerinin yaşatıldığı kentsel sit alanındaki mahallenin sakinleri, belediyenin ücretsiz dağıttığı kireçle evlerini boyadı.

Kireç dağıtımı dolayısıyla Karşıyaka Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Menteşe Belediyesi Başkanı Bahattin Gümüş, Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında geleneksel hale getirdikleri ücretsiz kireç dağıtımını bu yıl da tekrarladıklarını söyledi.

Muğla evlerinin ve bacalarının beyaza boyanmasının kentte uzun yıllardır sürdürülen bir gelenek olduğunu belirten Gümüş, "Evlerimizden bacalarımıza kadar beyaza bürünen Menteşemiz, temizliği ile de ilçemize ziyarete gelen turistlerin dikkatini çekiyor. Beyaz badana aynı zamanda ilçemizin temizliğini gösteriyor." dedi

Vatandaşların da evlerin dış boyası ve badanası ile mahallelerinin temizliğine büyük özen gösterdiğini ifade eden Gümüş, "Biz kireçleri dağıtıyoruz ama vatandaşlarımız da bu konuda çok duyarlı. Bu anlamda Menteşe halkına da göstermiş oldukları bu hassasiyetten dolayı teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Kentsel sit alanındaki vatandaşlara yaklaşık 30 ton kireç dağıtımının yapıldığı etkinlikte, Belediye Başkanı Gümüş ve Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Güven, mahalle sakinleri ve muhtarlarla birlikte badana yaptı.

Gümüş, kireç dağıtımının bu yıl kent merkezinin yanı sıra kırsal mahallelerde de yapıldığını dile getirdi.

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