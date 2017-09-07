Eski öğretmene FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan eski öğretmen, "silahlı terör örgütü üyeliği"nden 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Necati Özcan ile avukatı Volkan Morkoç katıldı.

Morkoç, savunmasında, müvekkilinin ilk celsede serbest bırakılmasına rağmen araştırma raporlarının ardından tutuklandığını söyledi.

Söz konusu raporların içeriğinde "Eagle" programının yüklenme saatinin 19.31 olduğu ve aynı zamanda değiştirilme saatinin 19.31 göründüğüne dikkati çeken Morkoç, şunları ifade etti:

"Söz konusu programın yine bluetooth üzerinden yüklendiğinin belirtildiği açıklama karşısında programı kabul etmemekle beraber, yüklenirken yarım kaldığı, yüklenemediği ya da yüklenmediği söz konusudur. Aslen programın kalıntı olduğu görülmektedir. ByLock tespit belgelerinde kimlerle ne şekilde görüşüldüğü açıkça ifade edilmektedir. Bu aşamada müvekkilim hakkında herhangi bir tespit bulunmamaktadır. Müvekkilim tutuksuz yargılandığında celse öncesinde kendisine rapor geldiğini ve tutuklanabileceğini söylememe rağmen kendisi adalete güvendiğini söylemişti. Beraatini talep ediyorum."

Sanık Özcan da "Tahliyemi istiyorum. Öyle bir program kullanmadım." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Özcan'ı, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapse mahkum ederek tahliyesine karar verdi.

- İddianameden

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Necati Özcan'ın 17-25 Aralık'tan sonraki süreçte, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından FETÖ/PDY'yi destekler tarzda çok sayıda paylaşımda bulunduğu, eski AK Parti Erzurum Milletvekili Muhyettin Aksak'ın örgüt aleyhindeki açıklamalarına tepki olarak Cumhuriyet Başsavcılığına beraberindeki diğer şahıslarla suç duyurusunda bulunduğu, örgütün finans kaynağı Asya Katılım Bankasına düzenli para transferi yaptığı, örgüte müzahir kişilerle sık sık görüştüğü ve örgüte müzahir Aktif Eğitim Sendikasına üye olduğu belirtiliyordu.

İddianamede, sanığın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyordu.