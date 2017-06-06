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Eski polise FETÖ'den hapis cezası

- Aydın'da, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan eski polis memuruna 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi

Eski polise FETÖ'den hapis cezası

AYDIN (AA) - Aydın'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan eski polis mumuru 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldı.

Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Recep Güngör, avukatı ve yakınları katıldı.

Savunmasını, tutuklu bulunduğu Söke T Tipi Kapalı Cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla yapan Güngör, çocuklarının 2007 yılından beri FETÖ'nün okullarında eğitim gördüğünü söyledi.

ByLock kullanmadığını iddia eden Güngör, "Emniyetten gelen yazıda kaydım gözükmektedir. Burada mesaj içeriklerinin tespiti yapılmamıştır. 2016'daki vahim olayı kestirebilseydim ne çocuklarımı bu okula gönderirdim ne de bankada hesap açardım. Keşke bu okula çocuklarımı göndermeseydim. Keşke özel bir öğretmen tutsaydım. Pişmanım ancak 10 yıl önceden 10 yıl sonrasını göremezdim." dedi.

Mahkeme heyeti, eski polis memuru Güngör'e, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.


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