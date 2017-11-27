Eski rektör Çelik'e 7 yıl 11 ay hapis cezası

UŞAK (AA) - Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklanan ve Uşak 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan eski Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Çelik'e 7 yıl 11 ay hapis cezası verildi.

Uşak 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki ikinci duruşmaya, tutuklu eski rektör Çelik, sanık avukatları Uğur Murat Hayran ile Kemal Çetinkaya katıldı.

Eski rektör Çelik, savunmasında rektörlük adaylığı sürecinde yaşanan süreçte kendisine husumet duyan kişilerin beyanları üzerine FETÖ/PDY üyesi olmakla suçlandığını, örgüt ile bir bağının olmadığını iddia etti.

Rektörlük görevi süresince örgütle mücadele ettiğini, örgütün üniversite de yapılanmasına izin vermediğini iddia eden Çelik, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımları delil olarak sundu.

Bazı FETÖ sanıkları ile rektörlük adaylığı süresince görüşmüş olabileceğini, görevi gereğince FETÖ'nün bazı sivil toplum kuruluşlarının toplantıları katıldığını ve kendisine kumpas kurulduğunu iddia etti.

Çelik'in avukatı Uğur Murat Hayran ise Cumhuriyet Savcısı Elif İkiz'in verdiği mütalaaya katılmadıklarını, müvekkilinin örgüt üyesi olmadığını savunarak beraatini talep etti.

Sanık avukatı Kemal Çetinkaya da ayrıntılı savunmasında dosyadaki HTS kayıtları ve baz çakışmalarının müvekkilinin örgüt üyesi olduğu yönündeki iddiaları net olarak ortaya koymadığını, müvekkilinin görevi süresince Uşak Üniversitesi'de iddia edildiği gibi üniversitede örgütün yapılanmasına izin vermediğini öne sürdü.

Avukatların ilave tanık dinlenmesi yönündeki talebini reddeden mahkeme heyeti verilen aranın ardından sanık Çelik'ten son sözünü aldı.

Çelik, FETÖ/PYD üyesi olmadığını belirterek, suçsuz olduğunu ve beraatini istedi.

Mahkeme heyeti eski Rektör Çelik'e deliller, tanık beyanları, iddia makamının mütaalası ve yapılan açık yargılama sonucunda "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 4 ay hapis cezası verdi, terörle mücadele kanunun ilgili maddesi gereğince cezayı yarı oranında artırarak 9 yıl 6 aya yükselten mahkeme heyeti, sanığın duruşmadaki iyi hali ve sabıkası olmadığını dikkate alarak cezası 7 yıl 11 aya indirdi, tutuklunun halinin devamına karar verdi.

Eski Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Çelik, 22 Aralık 2016'da gözaltına alınmış, 31 Aralık'ta çıkarıldığı mahkemece "terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklanmıştı. Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Çelik hakkında "terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.