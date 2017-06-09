'Eski rektör Kurtcephe, merak için Pensilvanya'ya gitmiş'

ANTALYA (AA) - Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan eski Akdeniz Üniversitesi Rektörü İsrafil Kurtcephe, merak ettiği FETÖ elebaşı Gülen ile görüşmek üzere 2012'de Pensilvanya'ya gittiğini iddia etti.

Eski rektör Kurtcephe'nin emniyet ve savcılıkta alınan ifadelerinde paylaştığı bilgiler dikkati çekti.

Üzerine atılı "terör örgütünü kurma veya yönetme" suçlamasını kabul etmeyen Kurtcephe, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı biri olduğunu savundu.

Örgütün "Antalya imamı" olmakla suçlanan firari sanık Hasan Tarık Şen ile 17-25 Aralık sürecinde tanıştığını belirten Kurtcephe, bu kişinin Gaye Vakfının başkanı sıfatıyla üniversitede kendisini ziyaret ettiğini anlattı.

Şen'in, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile kendisini görüştürme teklifinde bulunduğuna dikkati çeken Kurtcephe, şu ifadeleri kullandı:

"Tarihçi olduğumdan, bu şahsın ismini çok duyduğum, merak ettiğim için ayrıca Osman Şanal'ın (tutuklu eski cumhuriyet savcısı) üniversite ve şahsıma karşı takındığı tavırla ilgili olarak konuşabilirim düşüncesiyle bu şahsın teklifini kabul ettim. 2012 yılı Aralık ayında ben, Hasan Tarık Şen ve Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı .E. ile Amerika'ya gittik. Terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen ile Pensilvanya'da görüştük."

Gülen ile yaptığı görüşme sonrasında üniversite içerisinde örgüte yakın olduğunu düşündüğü bazı isimleri görevden aldığını öne süren Kurtcephe, "17-25 Aralık sürecinden sonra kendim, bu örgüte yakın olduklarını hissettiğim dekanları doğrudan görevden alamadığımdan, YÖK kararı gerektiği için o zamanki YÖK Başkanı ile görüştüm. O da öncelikle istifaya davet etmemi söyledi. Ben de bu şahıslardan Prof. Dr. İ.G, Prof. Dr. M.K, Prof. Dr. M.K, Prof. Dr. , Prof. Dr. A.İ.N'yi istifaya davet ettim, ancak kabul etmediler." iddiasında bulundu.

Türkiye'de daha önce pek çok kişiye yapılan kaset komplosunun kendisine de yapıldığını savunan Kurtcephe, 4 Mayıs 2016'da meslekten ihraç edildiğini, konuyla ilgili yargılama ve soruşturmaların da devam ettiğini bildirdi.

Kurtcephe, rektörlük görevini yürüttüğü 2008-2016 tarihlerinde söz konusu örgüt üyelerini üniversitede önemli görevlere getirdiği iddialarını ise reddetti.

Tehdit edildiğini savundu

Akdeniz Üniversitesinde çalışan ve örgüt üyesi olduğunu düşündüğü kişileri görevden aldığı için FETÖ tarafından tehdit edildiğini ileri süren Kurtcephe, ifadesinde şunları kaydetti:

"Antalya Havalimanında 2 No'lu VIP Salonu'nda 26 Ocak 2014'te o zamanki Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü ve Üniversiteler Arası Kurul Başkanı Hasan İbicioğlu (FETÖ tutuklusu) beni tehdit etti. Kendisiyle tesadüfen karşılaşmıştık. Bana, 'Sen arkadaşlarımızı görevden alarak ne yaptığının farkında mısın, bunun bedelini çok ağır bir şekilde ödeyeceksin.' şeklinde sözler söyledi. Bu şahsın daha sonra FETÖ/PDY üyesi olmak, bu örgütün üniversite imamlığını yapmak ve siyasetçilere kumpas düzenleyen ekibin başında olma suçlamasıyla tutuklandığını öğrendim. Bu şahıs, Adana Havalimanı'na indiğimizde bana hitaben, 'Bu sözler benim sözlerim değil, hareketin lideri Fetullah Gülen'in senin şahsında bütün bürokratlara mesajıdır, yaptığının bedelini çok ağır ödeyeceksin, bundan sonra başına ne gelirse bizden bil.' dedi ve yanımdan ayrıldı."

Kurtcephe, Antalya'da 7 Haziran'da "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçunu işlediği yönünde kuvvetli suç şüphesi, tanık beyanları ve 2012'de FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen ile görüşme yaptığı gerekçeleriyle tutuklanmıştı.