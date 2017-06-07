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Eski rektör Kurtcephe'nin gözaltına alınması

- FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan Akdeniz Üniversitesi eski rektörü İsrafil Kurtcephe, adliyeye sevk edildi

Eski rektör Kurtcephe'nin gözaltına alınması

ANTALYA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Akdeniz Üniversitesi eski rektörü İsrafil Kurtcephe, adliyeye sevk edildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 26 Mayıs'ta evinde yapılan arama sonrası gözaltına alınan Kurtcephe, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından Antalya Adliyesine getirildi.

Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu savcılığı tarafından ifadesi alınacak eski rektörün ardından Antalya 2. Sulh Ceza Mahkemesi sevk edilmesi bekleniyor.

Ağustos 2008 ile Kasım 2015 tarihleri arasında Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü yapan Kurtcephe, o dönem hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle görevden uzaklaştırılmıştı.

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FetöAkdeniz ÜniversitesiAntalyaİsrafil Kurtcephe
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