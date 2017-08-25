Eski savcı Yıldız’ın

ERZURUM (AA) - Erzurum’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi ve "ByLock" kullanıcısı olduğu iddia edilen eski cumhuriyet savcısı Osman Nesuh Yıldız'ın yargılanmasına başlandı.

Erzurum 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Yıldız ile avukatı katıldı.

Kimlik tespitinin ardından savunma yapan Yıldız, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini bildirdi.

Yıldız, devletini ve milletini sevdiğini belirterek, "Böyle bir şey yapmam ihanet olur. İşlemediğim bir suçun cezasını çekiyorum." dedi.

İşini, ailesini ve mesleğini kaybettiğini anlatan Yıldız, savunmasını şöyle sürdürdü:

"Bu yapının okul, yurt ve evlerinde kalmadım, sohbetlerine katılmadım. 15 yıllık meslek hayatım boyunca hakkımda bir şikayet olmadı. 15 Temmuz sabahı hain terör örgütü ile nasıl mücadele edeceğimizi düşünürken açığa alındım. Herkes gibi ben de o insanlara selam verdim, sohbet ettim. 15 Temmuz'da devlet beka meselesi yaşadı. Üzerinde FETÖ şüphesi olan hakim savcının açığa alınmasını anlayabilirim ama iş mahkemeye geldi mi durum değişir. Savcılık amatör doktor gibi davranır ama profesör tüm inceliklere ve hassasiyetlere göre davranır tıpki sizler gibi. Savcı şüphe üzerine hareket eder ama hakim kesin delillere göre hareket eder."

- "Benim yerim devletimin yanı"

Yıldız, örgüt üyesi olmadığını savunarak, "Devletimiz keşke 15 Temmuzdan sonra örgüte gösterdiği yaklaşımı daha önce gösterseydi ben iddianamede belirtildiği gibi bu örgütle ilişkisi olan kişilerle görüşür müydüm. Geçmişteki hiçbir faaliyetim terör örgütü faaliyeti olarak yapılmamıştır. Terör örgütü üyesi olmakla suçlanıyorum ama benim yerim sizin yanınız, devletimin yanı. Örgüt büyük ve tehlikeli bir örgüttür ama benim bu örgütle bir bağlantım yoktur. Ben kendimden eminim." dedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanığın bu halinin devamına karar vererek eksikliklerin tamamlanması amacıyla duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, meslekten ihraç edilmeden önce Erzurum Adliyesi'nde görev yapan eski cumhuriyet savcısı Osman Nesuh Yıldız’ın örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu anlatılıyor.

Yıldız'ın, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Genel Sekreterliği bünyesinde tetkik hakim olarak çalıştığı 2013 ve 2015 arasında Fransa, İngiltere, Ukrayna, İtalya, Gürcistan, Belçika, Polonya, Macaristan ülkelerine seyahat ettiği aktarılan iddianamede, FETÖ/PDY mensuplarının meslektaşları arasında sivrilmeleri, bilgi ve görgülerinin artırılmaları amacıyla ve özellikle yurt dışındaki eğitim programları ve diğer çalışma programlarına görevlendirildikleri, bu kapsamda sanığın da başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok Avrupa ülkesine görevlendirildiği ve gönderildiği belirtiliyor.

İddianamede, Yıldız'ın, kullandığı cep telefonuna ait görüşme döküm kaydının incelenmesinde hakkında FETÖ/PDY üyeliği nedeniyle işlem yapılan eski hakim ve cumhuriyet savcıları ile yoğun şekilde iletişim içerisinde olduğunun tespit edildiği kaydediliyor.

FETÖ/PDY'nin yargı yapılanmasında yer aldığı ve örgüt üyeliğini organik şekilde devam ettirdiği belirtilen Yıldız'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi isteniyor.