Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape ekonomi caz festivali Lebogang Manyama
TEMA bir halk hareketidir
TEMA bir halk hareketidir
13 ayın en yükseğine çıktı
13 ayın en yükseğine çıktı
Bej Kitap raporu yayımladı
Bej Kitap raporu yayımladı
En fazla borsa kazandırdı
En fazla borsa kazandırdı
Kadınlara internet eğitimi
Kadınlara internet eğitimi

Eski Tabip Odası Başkanları Mızraklı ve Koç'a tahliye kararı

- Terör soruşturması kapsamında tutuklanan eski Diyarbakır Tabip Odası başkanları Mızraklı ve Koç'un tahliyesine karar verildi

Eski Tabip Odası Başkanları Mızraklı ve Koç'a tahliye kararı

DİYARBAKIR (AA) - Terör soruşturması kapsamında tutuklanan eski Diyarbakır Tabip Odası başkanları Adnan Selçuk Mızraklı ve Şemsettin Koç'un tahliyesine karar verildi.

Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesinde haklarında ayrı ayrı dava açılan Mızraklı ve Koç'un avukatları, müvekkillerinin tutuksuz yargılanması için tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti sanıkların tahliyelerine karar verdi.

İddianamede, eski Diyarbakır Tabip Odası başkanları Adnan Selçuk Mızraklı ve Şemsettin Koç hakkında, "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası, mahkumiyetleri halinde de Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesinde öngörülen hak yoksunluklarına hükmedilmesine karar verilmesi isteniyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Eski Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Selçuk MızraklıEski Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Şemsettin KoçTahliye
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5